Mujer taxista golpea a pasajera por vomitar dentro del auto

Bogotá, Colombia.- Una mujer taxista arrastró a una pasajera a hacia fuera de la unidad para golpearla por vomitar en su auto y negarse a pagar los costos de limpieza, según medios locales.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 24 de enero en una concurrida vía de la ciudad de Bogotá. En donde los testigos, en su mayoría taxistas, se abstuvieron de intervenir, pese a que la víctima estaba pidiendo ayuda.

Cuando los policías de la zona se percataron de los hechos separaron a las mujeres y le dijeron a la pasajera, cuyo nombre no fue revelado, que debía de pagar la limpieza de la unidad o terminar con el servicio. Ella les comentó que había pagado el viaje por adelantado y que pretendía limpiar el auto al llegar a su destino.

Cabe mencionar que debido a la presencia de otros chóferes que se quedaron de espectadores, los otros testigos solo se limitaron a grabar la agresión que ya se volvió viral en las redes sociales.

Un programa de radio local entrevistó a la mujer que fue golpeada para conocer su versión de los hechos, ella aceptó su parte de responsabilidad pero señaló que no merecía el trato que recibió.

“Yo aceptó que cometí un error, pero también es injusto conmigo la manera en la que fui tratada y la Policía no hizo nada. No me debieron agredir de esa manera”, declaró.