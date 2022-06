Mujer teme que su casa esté embrujada después de que su perro intenta advertirla sobre un 'extraño frío'

La dueña de un perro quedó horrorizada después de que su mascota comenzara a usar botones parlantes para advertirle sobre un "extraño" que acechaba en la esquina de su sala de estar. Los botones parlantes para perros han ganado popularidad en los últimos años, y los propietarios los usan para comunicarse mejor con sus mascotas.

La mayoría de los propietarios comienzan con un puñado de botones con palabras simples, como "caminar", "comida" y "cama", y poco a poco agregan palabras más complejas, como "fuera" y "hambre", más adelante.

En Reddit , una mujer explicó cómo se "enganchó" tanto a los botones parlantes de su perro que le presentó a su bichón frisé, llamado Gidget, innumerables palabras en el espacio de un año.

"Le enseñé a mi perro a hablar, no con su voz sino con sus patas. Siempre sentí que tenía mucho que decir. Cuando vi videos en TikTok e Instagram de perros que usan botones programados para indicar sus necesidades, pensé en probarlo con Gidget", dijo la mujer.

"Compré un paquete y grabé mi voz en los botones. Lo mantuve simple al principio. Le di botones para hacer solicitudes y pedir cosas como 'afuera', 'comida', 'agua', 'golosina' y 'desempeñar'. Después de que los dominó, agregué más. Le di opciones sobre a dónde quería ir y qué cosas quería comer. Pronto aprendió a emparejar los botones como 'parque exterior y 'pollo de comida'", añadió la mujer.

La mujer terminó agregando más palabras "filosóficas" y enseñó a sus perros de tres años a "usar conceptos en lugar de sustantivos y palabras".

"No estaba segura de que Gidget pudiera entenderlos, pero los entendió tan rápido que deseé haberlos presentado antes. Hablamos del clima, los sueños, las emociones. Pronto pudo decirme si estaba feliz o triste, decirme que había tenido un mal sueño y pedirme un juguete en particular para su tiempo de juego. Me obsesioné. Su pequeño cerebro podía expresar mucho más de lo que jamás había sospechado y agregué más botones", mencionó la dueña de Gidget.

Continuó contando que "pronto pudo decirme su estado de ánimo, hacer preguntas pertinentes con el botón 'por qué', tomar decisiones basadas en lo que le sugerí".

Después de un año de usar los botones, las comunicaciones de Gidget con su dueña dieron un giro inquietante cuando comenzó a advertirle sobre los peligros que acechaban en la casa.

"Un día, dejó de jugar con su juguete favorito, miró hacia una esquina y caminó hacia su tablero. Muy deliberadamente, seleccionó el botón para 'oscuro'. Me reí. Era de día, y la luz del sol brillaba en todos los rincones. 'No hay oscuridad', le dije, 'Luz. Es de día. No hay oscuridad'. Usé los botones para reforzar mi mensaje: 'No. Dark. Light. Day'. Gidget escuchó, pero giró su pequeña cabeza hacia la esquina", contó la mujer.

"Después de unos minutos, ella volvió a su tablero. Una y otra vez pisoteaba el botón de 'oscuro' y yo miraba hacia donde miraba y lo negaba. Agregué más botones, y con esos botones vino más inquietud. Presionaba 'Oscuro. Extraño. No. Frío'", añadió.

"Me paraba donde ella miraba para mostrarle que estaba bien. Se quejaba y lloraba y presionaba el botón de 'extraño'. Me molestó mucho. Después de un tiempo, Gidget dejó de usar sus botones. Retrocedió. Dejó de preguntar 'afuera' y en su lugar se quejaba en la puerta. Dejó de pedir 'comida' y se paraba junto a su tazón y lloraba. No sabía dónde me había equivocado. Me paré en la esquina que ella odiaba con más frecuencia, tratando de entender por qué lo odiaba. Hacía frío allí, más frío que en cualquier otro lugar de nuestra casa. Cuanto más me quedaba allí, más lloraba", contó la mujer.

Al cuestionar qué ha "estresado" a su perro, la mujer ha preguntado a los usuarios qué puede hacer para aliviar la ansiedad de su perro y por qué está tan asustada en la esquina de la habitación. A lo que una usuaria contestó que "los perros oyen cosas que nosotros no podemos oír, huelen cosas que no podemos oler y ven cosas que no podemos ver".

Otro usuario comentó que "mi antigua casa, todos los animales hacían lo mismo, gruñían o silbaban y miraban a un lugar específico de la casa cada vez, una vez que nos mudamos, no lo han hecho desde entonces. Súper raro".

Un tercer usuario agregó: "Ella ve espíritus. Estaba tratando de advertirte pero no la escuchaste".