Mujer tuvo que amputarse el dedo después de encontrar una extraña raya en su uña: Era cáncer

Inglaterra.- Elizabeth Misselbrook encontró una sospechosa raya marrón en la uña de su mano izquierda, una señal de advertencia de cáncer.

Su dermatólogo le aseguró que la línea de su uña no era motivo de preocupación y le pidió a Elizabeth que regresara después de tres meses, pero comenzó a crecer y decidieron quitar la uña para realizar una biopsia.

Después de que los médicos realizaron el procedimiento, Elizabeth notó otra lesión que también fue diagnosticada como melanoma, lo que obligó a los médicos a tomar la decisión de amputar.

Elizabeth de Bracknell, Inglaterra, fue diagnosticada con melanoma en etapa 1. La mujer notó por primera vez la línea marrón que bajaba de su dedo izquierdo en septiembre de 2019 e inmediatamente hizo una cita con su médico de cabecera.

La mujer tuvo que ser derivada con un dermatólogo y en marzo del 2020, le extrajeron la uña para realizar una biopsia en la que se tomó todo el lecho ungueal hasta el hueso y se colocó un injerto de piel encima.

La biopsia no fue concluyente, sin embargo cuando la uña comenzó a crecer nuevamente, Elizabeth notó que aparecía otra línea, la mujer fue diagnosticada como un cáncer de piel conocido como melanoma subungueal lentiginoso acral, etapa 1A en mayo del 2021.

Luego de ser diagnosticada, notó una tercera marca, lo que llevó a los médicos a tomar la decisión de amputarle el dedo hasta la primera articulación, en julio del año pasado.

Elizabeth, quien es flautista, ahora se encuentra esperando un dedo prostético para poder seguir tocando el instrumento que ama, ahora advierte a los demás sobre estar atentos sobre las marcas que no crecen con las uñas.

Los médicos le tuvieron que amputar una parte del dedo / Foto: Kennedy News and Media

La mujer dijo: "Debido a que tenía dos melanomas que me había extirpado por completo, querían asegurarse de que no volviera a ocurrir, por lo que me lo amputaron antes de la primera articulación del dedo".

Elizabeth se molestó cuando le dijeron que le tenían que amputarle el dedo porque había tenido dos melanomas, pero también quería asegurarse de que no volviera.

"Estaba resignada. No me había sentido mal en ningún momento y no había tenido tratamiento de drogas, así que me sentí agradecida. No quería enfermarme".

No obstante, estaba preocupada por las consecuencias a largo plazo, como escribir a mano o tacar la flauta.

