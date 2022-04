Mujeres se embarazan en la cárcel tras relacionarse con compañeras transgénero

Morelia, Michoacán.- Dos prisioneras resultaron embarazadas en el Centro Correcional Edna Mahan, la unica prisión femenil en el Estado de Nueva Jersey, sus embarazos son producto de sostener relaciones con compañeras transgénero.

Hasta el momento se desconoce si ambas mujeres se relacionaron con la misma persona, o si se trata de personas diferentes, según el informe del centro correccional, su población consta de 800 reclusas, 27 de ellas son transgénero, quienes fueron admitidas en la prisión sin haber tenido una cirugía de reasignación de sexo.

Las mujeres que se encuentran en gestación señalaron que las relaciones con sus compañeras fueron consensuadas, según lo dicho por el director ejecutivo de Asuntos Externos del Departamento Correccional (DOC) de Nueva Jersey, Dan Sperrazza.

No se han dado detalles sobre los embarazos de las reclusas, no se tiene información de en qué etapa gestacional se encuentran, o si desean o no continuar con el embarazo. Para las autoridades es primordial guardar la secrecía de los casos y priorizar la salud de ambas internas.

Fue en el año de 2021 cuando en Nueva Jersey se promulgó una ley en favor de las y los transexuales, para que pudieran ser recluidos en centros penitenciarios según el género con el que “se identifican”.

Por lo que basta declararse como “mujer” para poder ir a una cárcel femenil, ya que la ley prohíbe que se haga un exámen físico para determinar el “estado genital”, ya que según la ley esto es discriminatorio, y en caso de hacerse es violatorio de derechos humanos.

Esta ley también es protectora de las personas no binarias e intersexuales, quienes al momento de ser detenidas pueden dar información del género con el que se identifiquen en ese momento, y deben ser llevados a la cárcel según el género y no respecto del sexo con el que nacieron.

Dentro de la prisión también se han dado casos de acoso sexual por parte de las personas transgénero y de los guardias hacia las mujeres, por lo que esto reslta ser un caso mediatico en Estados Unidos.

El Centro Correccional Edna Mahan cerrará sus puertas en los próximos años, por su largo historial de denuncias por abusos y agresiones perpetrados por los guardias. Esta orden la ha girado el gobernador Phil Murphy.