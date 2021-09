Museo le paga a un hombre un millón 600 mil pesos por nuevas obras de arte y entrega un marco vacío

Dinamarca.- Un artista danés se niega a devolver más de 60,000 libras esterlinas (1,661,628 pesos mexicanos) a un museo local después de que le prestaran el dinero para producir una pieza, llamando al espacio en blanco "arte".

Jens Haaning recibió 534 mil coronas danesas del Museo de Arte Moderno de Kunsten para armar el trabajo.

Se esperaba que construyera una pieza que se centrara en la relación entre el arte y la vida laboral.

El museo le pidió a Haaning que les enviara dos portarretratos con el dinero en efectivo, que querían simbolizar el ingreso anual promedio de una persona en Dinamarca y Austria.

Pero no produjo nada, y no devolverá el dinero como protesta.

Dice que se opone a lo que llamó condiciones de trabajo "miserables" y salarios bajos.

El artista le dijo a la emisora nacional danesa DR que no tenía la intención de devolver el dinero del museo.

"No, no va a suceder, el trabajo es que he tomado su dinero", dijo.

"No, no es un robo. Es un incumplimiento de contrato, y un incumplimiento de contrato es parte del trabajo".

"Animo a otras personas que tienen condiciones laborales tan miserables como las mías a hacer lo mismo".

"Si están sentados en un trabajo de mierda y no les pagan, y en realidad se les pide que paguen dinero para ir a trabajar, entonces tomen lo que puedan y bájenlo".

El museo había acordado pagar otras 10 mil coronas por su trabajo, además de cubrir los gastos como el enmarcado y la entrega.

Haaning dijo que el proyecto aún lo habría dejado fuera de su bolsillo.

Pero el director del Museo Kunsten, Lasse Andersen, dice que el dinero en efectivo debería ser devuelto.

"Estoy de acuerdo con Jens en que se ha creado una obra por derecho propio, que en realidad comenta sobre la exposición que tenemos. Pero ese no es el acuerdo que teníamos", dijo. "No, Jens no debería recibir ese dinero".

El museo Kunsten dijo a Euronews Next que estaba dispuesto a tomar medidas contra los creativos si no les devolvían el dinero.

Un portavoz dijo que tiene hasta principios de 2022 para devolverles el dinero.

"Ahora mismo esperamos y veremos. Si el dinero no se devuelve el 16 de enero como se acordó, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos de que Jens Haaning cumpla con su contrato", se lee en un comunicado.