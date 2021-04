NASA explica origen del arcoíris captado en Marte por el róver Perseverance

Una imagen captada por el róver Perseverance de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en la cual se aprecia un arco de luz que se asemeja a un arcoíris sobre la superficie de Marte, que ha generado asombro y controversia en redes sociales.

Varios internautas han intentado dar respuesta a este inexplicable fenómeno, así que, para que no promover la desinformación en internet, la agencia espacial ha decidió aclarar el origen de este alumbramiento.

En la fotografía se puede ver el desolado suelo de Marte, el cual se coronaba de un aparente arcoíris que ha generado mucha confusión en la web, surgiendo un sinfín de interrogantes al respecto, por lo que la NASA informó que solo se trataba de un efecto causado por la lente de la cámara del explorador.

¡Así es! No hay arcoíris en Marte. Esta revelación conmocionó a los cibernautas más sensibles, admiradores del espacio, al enterarse que no se trataba de un hecho insólito, sino un efecto de la lente al capturar el momento.

"Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arcoíris en Marte? No. El arcoíris no es posible aquí. Los arcoíris son creados por la luz que se refleja en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para que se condense, y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. Este arco es un destello de la lente", aclaró la NASA.

Recordemos que, la misión Perseverance tiene como propósito la investigación astrobiológica y la búsqueda de vida microbiana en el planeta marciano. Asimismo, el róver pretende recolectar muestras de fragmentos de rocas, minerales y polvo de la superficie de Marte.