“Necesitaba un poco de amor”: Modelo de OnlyFans regala a su novio una noche con otra mujer

Para salir un poco de los regalos tradicionales de Navidad, una modelo de OnlyFans de forma anticipada le regaló a su novio una experiencia de lujo en un burdel legal en el estado de Nevada, porque “quería que explorara algo fuera de lo normal”.

Kazumi tiene 24 años y es originaria de Florida, Estados Unidos, actualmente es modelo de OnlyFans por lo que afirmó que ha estado demasiado ocupada con el trabajo, por lo que no había pensado mucho sobre un buen regalo de Navidad para su novio, hasta que tuvo la idea perfecta: llevarlo a un burdel.

"He estado tan ocupada trabajando en mi OnlyFans que sentí que él necesitaba un poco más de amor", dijo Kazumi.

La modelo tiene una relación poliamorosa con su novio, así que llevarlo a tener sexo con otra persona le pareció bien para que él no se sintiera solo, luego lo describió como alguien “tímido”.

Kazumi primero le sugirió a su pareja aquel regalo, quien mostró interés en el mismo por lo que al estar en Las Vegas, decidieron dirigirse a un burdel legal cercano.

"Tenemos buen sexo, pero quería que explorara algo fuera de lo normal” explicó la modelo.

La joven de 24 años relató que ella permaneció en la sala de espera del burdel mientras su novio se marchaba al interior y “hacía lo suyo” durante una cita de alrededor de 30 minutos, para la cual pagó una experiencia “de lujo” con el propósito que tanto él como la trabajadora sexual estuvieran seguros y cómodos durante la experiencia.

Expresó que su intención es romper el estigma del trabajo sexual, ya que considera que todos deben tener la oportunidad de sentirse desados aunque tengan que pagar por ello, por eso no debería ser vergonzoso comprar las experiencias, “una conversación más abierta puede hacer que sea menos estigmatizado”.

“Siempre me ha interesado el mundo de las trabajadoras sexuales. Si queremos algo, ¿por qué no pagarlo éticamente en un burdel legal? Todos estamos de acuerdo con gastar dinero en cosas que nos gustan, así que ¿por qué no el sexo siempre que se haga de una manera segura, legal y consensuada?", añadió.