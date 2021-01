'¿Necesitas ayuda?' Mesera salva a un niño de 11 años de sus padres pasándole una nota

Florida.- Una camarera de Florida ha sido aclamada como un héroe por salvar a un niño de 11 años abusado de sus padres al pasarle una nota que le preguntaba "¿necesitas ayuda?"

La policía dijo que las acciones de Flavaine Carvalho ayudaron al niño a escapar de una situación que posiblemente amenazaba su vida cuando ella le pasó la nota en el restaurante Mrs Potato en Orlando el 1 de enero.

Carvalho dijo durante una conferencia de prensa que cuando la familia se sentó en una mesa, ella notó que todos recibían comida excepto el niño, lo que le pareció extraño, según WOFL-TV.

El padrastro del niño, Timothy Wilson, le dijo que el niño cenaría en casa, dijo Carvalho, antes de que se diera cuenta de que el niño tenía moretones en la cara y los brazos.

Flavaine Carvalho mostrando la nota que le pasó al niño con sus padres abusivos. Twitter

"Pude ver que tenía un gran rasguño entre las cejas", dijo Carvalho. 'Un par de minutos más tarde, vi un hematoma en el lado de su ojo. Entonces sentí que había algo realmente mal ''.

En realidad, Wilson y la madre del niño, Kristen Swann, supuestamente lo estaban abusando en casa, incluso atándolo con correas de trinquete, golpeándolo y colgándolo boca abajo.

Carvalho escribió en secreto la nota que decía '¿necesitas ayuda? OK 'y se paró detrás de los padres del niño para que no pudieran verla.

Los medios de Estados Unidos dieron cuenta de las acciones heróicas de la mesera. Twitter

El niño inicialmente rechazó la ayuda moviendo la cabeza, antes de indicar 'sí' después del segundo intento de Carvalho, lo que la llevó a llamar al 911.

En el audio difundido por la policía de su llamada telefónica, Carvalho dice: 'Estoy súper preocupada y no sé qué hacer, ¿me podrías dar algún consejo? ¿Que puedo hacer? 'El niño tiene moretones y no come".

Cuando los agentes llegaron al lugar, entrevistaron a los padres y al niño, quien se dijo que hizo una mueca de dolor cuando se le pidió que se arremangara las mangas de su sudadera, revelando moretones en sus brazos.

Caravalho llamó a la Policía y el niño fue entrevistado por agentes, que descubrieron que había sido víctima de torturas por parte de su padrastro.

El hombre fue arrestado, al igual que la madre del menor, tras admitir conocer esos hechos y no haber buscado atención médica para el niño. La autoridades anunciaron la creación de una cuenta fiduciaria en apoyo de los niños involucrados en este tipo de abusos.