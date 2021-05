Niño con quistes gigantes en la cara, desafía todas las probabilidades

Reino Unido.- Un niño con quistes del tamaño de una toronja en la cara, ha desafiado todas las probabilidades, ya que finalmente pudo dar sus primeros pasos.

El pequeño Alex Grabowski, de cuatro años de edad, nació con higroma quístico, un conjunto de sacos llenos de líquido en el rostro y en sus vías respiratorias.

El peso de los quistes le ha dificultado mantener el equilibrio para caminar, pero después de ocho extenuantes operaciones de ocho horas en el hospital de Great Ormond Street de Londres, el valiente niño ahora puede caminar de forma independiente.

Emily, la madre de Alex, dijo que ha avanzado a "pasos agigantados" desde la cirugía de citorreducción para reducir el tamaño de sus quistes.

Su habla también está comenzando a mejorar y, después de decir su primera palabra, "burbujas", Alex ahora comienza a formar oraciones.

Si bien el niño todavía necesita una traqueotomía para ayudarlo a respirar y se alimenta a través de un tubo, se cree que algún día podrá extirparlo y vivir de manera aún más independiente.

Alex nació con los quistes / Foto: SWNS

La mamá, Emily, de 35 años, dijo: "No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero solo puedo esperar. Alex ya ha avanzado a pasos agigantados".

Mencionó que Alex también está empezando a hablar mejor y que es muy bueno para dar a entender sus puntos, explicó que cuidar de él es un trabajo duro pero no lo haría de otra manera.

Emily descubrió por primera vez que Alex tenía higroma quístico en su escaneo de 20 semanas y admite que estaba "asustada" por el aspecto que tendría su bebé por nacer.

Pero cuando el pequeño Alex nació en enero de 2017, en el hospital St Michael's en Bristol, Emily "pensó que era hermoso y rompió a llorar".

Alex pasó los primeros seis meses de su vida en el Bristol Royal Hospital for Children, donde se sometió a sus primeras rondas de cirugía citorreductora.

Emily, madre soltera, también tuvo que aprender a cuidar de su hijo antes de poder llevarlo a casa en Midsomer Norton en Somerset.

Emily, quien también es madre de Roman, un niño de ocho años, dijo: "Fue muy desalentador traerlo a casa".

De repente era solo yo quien tenía que cuidar de él. Tuve que acostumbrarme a ir a lugares con todo su equipo

Si bien existen muchas incógnitas sobre la condición de Alex y probablemente siempre necesitará tratamiento, Emily dice que su pronóstico es bueno. Pero enviarlo para operaciones de reducción de volumen nunca es más fácil.

"Lloro cada vez que va a una cirugía", dijo Emily. "Tardan ocho horas, por lo que es una espera larga".

Uno de sus quistes está sobre un nervio que podría paralizar su rostro si lo golpean, así que deben tener mucho cuidado

Emily, que ha recibido el apoyo de Rainbow Trust, Jessie May y las organizaciones benéficas Children's Hospice South West, también se preocupa por lo que la gente dirá sobre Alex cuando sea mayor.

"La mayoría de la gente es encantadora, pero ha habido algunos comentarios desagradables", dijo.

“La gente me ha dicho que parece aterrador y un hombre se me acercó y me preguntó si era real. "Me preocupa que tenga que lidiar con eso solo, pero amo a Alex. No cambiaría nada ".