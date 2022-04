Niño es encargado a aerolínea y despegan sin él; pasó 4 horas solo en el aeropuerto

Colombia.- Momentos de pánico fue lo que vivió una familia en Colombia, luego de que el menor de sus integrantes fuera olvidado por la tripulación de una aerolínea, causando que el niño no llegara a su destino.

Este terrible momento pasó en Bogotá cuando los padres del menor de siete años lo encomendaron a una aerolínea que contaba con servicio especial de menores. Debido a que el niño tenía previsto tomar un vuelo solo rumbo a Corozal donde lo recogería su tía para reunirse con sus familiares por Semana Santa.

Según relató El Tiempo, uno de los diarios más importantes del país centroamericano, el vuelo salía de la capital a las 12:50 p.m., y llegaba a las 2:15 a Corozal. Los padres del menor habían hecho el Check-in de su hijo a las 10:30 quedando así el menor al cuidado de la tripulación de la aerolínea que terminó olvidándolo en el aeropuerto.

El menor había perdido el vuelo y pasó 4 horas solo. La tía llegó al aeropuerto, pero su sobrino no llegó.

"En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto", mencionó la madre según el diario colombiano.

La madre también mencionó que su pequeño de siete años de edad se encontraba solo y confundido.

Tras conocer la situación, los padres del menor se pusieron en contacto con la aerolínea, qué efectivamente respondió diciendo que habían olvidado al menor y por eso perdió el vuelo.

La compañía aérea se justificó diciendo que había muchos menores de edad y eso causó la confusión.

La madre lamentó lo ocurrido y cuestionó qué si a su hijo le hubiera pasado algo quién responderías, pues, aunque parece una situación no grave, pidió a la aerolínea tener más cuidado en relación al número de menores que tengan a cargo.

"Ya uno pierde la confianza en las empresas", señaló la mujer quien detalló que las vacaciones de su hijo también quedaron arruinadas y ahora el menor viajará a Pereira con sus abuelos.

Por su parte la empresa identificada como Avianca lamentó lo ocurrido e informó que en todo momento estuvo en contacto con la familia a quienes se les ofrecieron alternativas. Además, reiteró que tras esto se tomaran acciones para evitar que esto se repita.