Niño lleva margaritas de tequila al kinder y pone a sus compañeritos “mareados”

Morelia, Michoacán.- Un pequeño de kinder llevó una botella de margaritas preparadas de la marca de tequila José Cuervo, la compartió con sus compañeros de clases, quienes refirieron sentir mareos después de ingerir la bebida alcohólica.

El hecho se suscitó en el kindergarten del Grand River Academy, en Livonia, Michigan, Estados Unidos. Los padres de los compañeros que tomaron la bebida piden un castigo para los padres del menor que llevó la botella a la escuela.

Alexis Smith, padre de una niña, declaró a Fox 2 Detroit, que su hija tomó cerca de 4 o 5 sorbos de la bebida alcohólica, y encontró que tenía su taza Dixie llena de la bebida margarita.

“Si tu hijo sabe lo que es, no tiene nada de malo, pero debe saber que no debe tocarlo”, acusó Smith, quien destacó que los niños deben saber que esas botellas no son para su consumo.

Una de las madres de nombre Dominique Zanders, señaló que su pequeña se sintió aturdida después de beber de la margarita que llevó su compañero, y resaltó que el niño que llevó la botella a clases, sabía perfectamente que les estaba ofreciendo.

“El niño lo vertió en su taza y se lo bebió y le terminó diciendo lo que era. Luego (su hija) fue y le dijo a la maestra que había licor en la taza, y la maestra puso una cara ‘graciosa'”, dijo Zanders durante la entrevista.

Por su parte la escuela Grand River Academy en un comunicado que emitió señaló que para el plantel es prácticamente imposible vigilar lo que los niños llevan en sus mochilas a la escuela.

“Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible. Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas para niños”, se lee en el documento.

También informó que la escuela llamó de manera inmediata a servicios de salud, en particular al departamento de control de envenenamiento, al darse cuenta que los niños habían bebido la margarita. De igual forma se hizo del conocimiento de los padres de los niños afectados y el pequeño que llevó margaritas a la escuela será disciplinado.