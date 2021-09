¿Niño o Niña? Influencer dejará que su bebé elija su propio género

Río de Janeiro.- Mientras algunas orgullosas parejas organizan elaborados eventos para revelar el género de sus bebés no natos, la influencer Bianca Andrade decidió darle libertad a su hijo de elegir su propio género.

La Joven compartió con sus más de 16 millones de seguidores cada detalle de su embarazo y las primeras imágenes del hijo Cris. Cada publicación conmovió a los usuarios de las redes sociales por el amor manifestado en las mismas, pero hubo una que causó polémica y conmoción.

La influencer anunció que su hijo nacido en el cuerpo de un varón no sería educado como niño, ni como niña. Explicó que ella lo criará sin género para dejarlo desarrollar su propia personalidad y decida por sí mismo su género “cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”.

El padre del menor, conocido como el youtuber Fred, no solo se mostró de acuerdo con la decisión de su pareja, también la ayudó pintar el cuarto del recién nacido de color morado, pues este es una mezcla de rosa y celesta. También anunciaron que su ropa será del mismo color.

Fred detalló que la idea salió de la experiencia que tuvo una persona cercana a él, su hermanal. De forma reciente la hermana del youtuber confesó que era una persona no binaria, es decir que no se percibe totalmente masculina o femenina.

Luego de comprender la lucha que enfrenta su hermana para sentirse cómoda bajo su propia piel, Fred pensó que no expondría a su hijo a los mismos problemas de identidad y género, por lo que le daría la libertad de elección.

“Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris”, declaró Fred para la revista GQ de Brasil.

“Cuando le contamos a mi hermana, ella dijo: '¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?'. Ella me dio esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, añadió.

“Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa su nace un niño o una niña. Por eso elegimos una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color”, dijo con orgullo.

Leer más: “No me vacuné… creo que fue un error”: Las últimas palabras de una estrella de Tik Tok antes de morir por Covid-19

"Nosotros, como padres, tenemos está misión de mostrar los cambios que están sucediendo, todas las posibilidades sobre todo el amor, sin importar el género ni nada”.