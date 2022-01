¡No es una broma! Inusual lluvia de peces sorprende a habitantes de Texas

Texarkana, Texas.- Una inusual lluvia sorprendió a los habitantes de Texas al ver que junto con el agua estaban cayendo miles de peces pequeños al menos durante algunos minutos.

El extraño incidente sucedió en la ciudad de Texarkana, en el estado de Texas, Estados Unidos, el pasado miércoles 29 de diciembre y tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas.

La situación incluso fue confirmada por las autoridades de la ciudad, las cuales publicaron a través de las redes sociales lo sucedido y llamaron a los habitantes a compartir fotografías del evento.

“El 2021 está sacando todos los trucos... incluyendo peces lloviendo en Texarkana. Y no, esto no es una broma” publicaron las autoridades en el Facebook oficial de la ciudad en Texas.

Uno de los testigos de lo sucedido relató que antes de percatarse que estaban lloviendo peces, escuchó un fuerte trueno y al asomarse notó un pez cayendo para su sorpresa.

"Hubo un fuerte trueno y cuando abrimos la puerta miré hacia afuera y estaba lloviendo intensamente y un pez cayó al suelo y luego comenté (a mi colega): '¡Están lloviendo peces!'. Me dijo: 'No, no lo están' y yo respondí: '¡No, de verdad lo están!'. Y los peces caían aquí y en todas partes", dijo a Eyewitness News uno de los testigos de la situación.

Aunque una lluvia así es difícil de creer, las autoridades dieron a conocer la razón por la que suceden este tipo de situaciones y es que solo se trata de un fenómeno meteorológico que ya ha sucedido en otros lugares del planeta.

“La lluvia animal es un fenómeno que se produce cuando pequeños animales acuáticos como ranas, cangrejos y pequeños peces son barridos en trinitas de agua o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la Tierra. Luego caen al mismo tiempo que la lluvia” explicaron las autoridades en redes sociales.

Este tipo de situaciones incluso pasaron el siglo pasado, ya que en 1901 en Minneapolis, Minnesota, se cuenta que fue atacada por ranas y sapos en medio de una tormenta; misma situación aconteció en Naphlion, una ciudad que se encuentra el sur de Grecia, en mayo de 1981.