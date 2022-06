"No me vendieron mi droga", Compró cocaína, le vendieron detergente, fue a reclamar y lo balearon

Argentina.- Un hombre fue presuntamente baleado sin piedad luego de que fuera a reclamar a un vecino que le vendió jabón en polvo en lugar de cocaína.

Los hechos ocurrieron en la ciudad santafecina de Rafaela, en Argentina, el insólito caso llenó de curiosidad a la población.

Al lugar acudieron policías e interceptaron al hombre que caminaba por la calle mal herido, pese a que al principio intentó escapar, no pudo y les contó todo a los agentes.

"No me vendieron mi droga y además me dispararon", dijo la víctima.

El lesionado de bala fue atendido por paramédicos que acudieron al sitio y lo trasladaron a un hospital local.

Tras la denuncia, la Policía se dirigió hasta el domicilio en donde ocurrieron los hechos y detuvieron a dos jóvenes, quienes fueron señalados de vender droga falsa.

Te recomendamos leer:

Por su parte, la víctima se recupera de la herida y se encuentra fuera de peligro.