“No quiero tener hijo, ni ahora, ni nunca”, dice joven de 22 años tras esterilizarse

Buenos Aires.- Ailín Cubelo Naval, de 22 años de edad, tomó una decisión definitiva en su vida sin pensar que esta se volvería tendencia en las redes sociales por tratarse del poco conocido fenómeno denominado “Nomo”.

¿Cuál fue la decisión que tomó la joven? Ailín solicitó a que ginecólogo que le amarrara las trompas de Falopio para no tener hijos. Debido a su corta edad, el primer médico al que consultó se negó en dos ocasiones, por lo que tuvo que ir con otro especialista que sí accedió.

Ella no es la única mujer que opta por métodos anticonceptivos tan drásticos para no tener hijos, pues en la actualidad existe una tendencia entre algunas mujeres de países primermundistas de no tener hijos por variadas razones. A este fenómeno social se le conoce como "Nomo" o "No Mother"

La historia de Ailín salió a la luz de forma reciente, tras conceder una entrevista al medio Infobae. En la misma detalla que en la actualidad cursa la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), comentó que así como es natural para muchas mujeres ser madres, para ella lo es no serlo.

“Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, explicó durante la plática.

La joven argentina explicó que la idea de la maternidad llegó a llamarle la atención cuando era niña, pero eso cambió con el paso de los años.

Conforme pasaron los años pensó en tener solo un hijo “después de los 30”, pues en un principio no se daba cuenta de que no quería ser madre. Sin embargo, de forma reciente se percató que nadie le hacía la pregunta más importante: ¿Quieres ser madre?