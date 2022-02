¡No todos son malos! Policía compra despensa a joven que le pidió comida (VIDEO)

Brasil.- La sociedad en países del tercer mundo usualmente tiene un concepto negativo de los policías, y aunque muchos actos de corrupción han sido documentados, queda claro que no todos son malos. La muestra es un oficial de Minas Gerais, Brasil que compró despensa a un joven que le pidió comida.

Un video viral publicado por la cuenta de Instagram "razoesparaacreditar" muestra a un hombre de playera amarilla, pantalón verde oscuro y huaraches conducir un carrito de supermercado con cierta inseguridad, esto, mientras le escoltaba un oficial identificado como Jullieder Rodrigues.

Sin contexto podría parecer que le vigilaba muy de cerca para evitar que robara, pero la verdad estaba lejos de ello. En realidad lo acompañaba mientras elegía alimentos que le serían regalados como muestra de bondad.

La historia comenzó cuando el policía se encontraba dentro de un comercio, hasta él se acercó el joven y le pidió regalarle una bolsa de frijol para complementar una de arroz que justo había comprado poco antes. Se quedó sin dinero.

"En casa no hay nada para comer", dijo el sujeto tras explicar que llegó en bicicleta. La reacción del guardián del orden fue totalmente inesperada, dijo que no, porque no sería solo frijol, sino la despensa completa.

Fue entonces que fueron por un carrito de supermercado y el beneficiado eligió con cierta timidez algunos productos para llevar a su vivienda, mismos que finalmente fueron pagados por Jullieder Rodrigues.

