¿Ovni, ave? Graban en video insólito objeto sobre socavón en Puebla

Puebla.- El momento de mayor popularidad del socavón de Santa María Zacatepec, Puebla ya pasó desde hace algunos meses, pero el interés no desaparece por completo para quienes tienen la posibilidad de ir a verlo personalmente.

Un de ellos fue el dueño del canal de Youtube "Urbex Puebla", quien fue al sitio y se llevó con la sorpresa de que un presunto Objeto Volador No Identificado (Ovni) se encontraba posicionado sobre el agujero en la Tierra. Esto fue documentado en el video de nombre: "Extraño objeto vuela sobre el socavón de Puebla | Así luce actualmente".

La figura de forma cilíndrica permanecía aparentemente inmóvil sobre el socavón de Puebla, y aunque el mismo creador de contenido no quiso catalogarlo como "Ovni", hasta el momento no existe una explicación certera.

"No sé qué es ese objeto. Me saca un buen de onda. No sé si sea una pancarta o alguien que está planeando, pero ya lleva rato ahí(...)No digo que sea un Ovni ni un platillo volador, pero está bastante raro este objeto arriba del socavón", dijo.

Las redes sociales no dejaron pasar el avistamiento, con el tema centrado en dos principales vertientes. Quienes creen que hay explicación lógica, con planteamientos como un objeto delgado y ligero planeando, drones; o quienes creen que podría ser una nave de origen extraterrestre.

