Padre pide tarjetas de Navidad como regalo para su hijo autista

Texas.- Marty Mendoza, padre de una persona con autismo severo, acudió a las redes sociales para pedir tarjetas de Navidad como regalo para su hijo, pues sus ingresos no les permiten celebrar la dichas fiestas y solo le quería dar un pequeño gusto su hijo.

La petición fue publicada a principios de diciembre, en un grupo de Facebook llamando “Niños con necesidades especiales", donde se detalló que Marty es un padre soltero y único apoyo del joven, que actualmente tiene 30 años de edad y depende de otras personas para poderse alimentar o bañar.

Al conocer la historia, muchos usuarios de las redes sociales se conmovieron y decidieron solidarizarse para demostrarle al joven que “no todo está perdido en este mundo”.

“Soy Marty, un padre soltero con hijo discapacitado que tiene autismo severo no verbal… He sido su mamá y papá por más de 30 años. Hago todo por él. Lo baño, lo alimento, le cambio el pañal y lo vesto. No trabajo debido a su enfermedad, así que soy un padre que se queda en casa y mi hijo nunca tuvo una Navidad porque vivimos con un presupuesto muy ajustado. Le pido a la gente de aquí al menos una tarjeta de Navidad para demostrarle que no todo está perdido en este mundo”, publicó el padre en la página de Facebook.

La publicación ha recibido cientos de comentarios amables hacia Marty y su hijo, del mismo nombre. Además, han llegado a recibir numerosas solicitudes de amistad en dicha la plataforma digital.

En cuanto a la petición, Marty Jr recibió miles de cartas y tarjetas de Navidad, más de las que su padre ha sido capaz de leerle. Incluso, el Departamento de Policía de Belton le envió una carta junto a un oso de peluche.

“Hemos recibido más de 3,000 tarjetas de Navidad. Yo se las estoy leyendo poco a poco. Ha sido algo increíble. Ahora me daré la tarea de devolver el amor que he recibido", indicó Mendoza para un medio local.

La respuesta de la comunidad no se limitó a la sociedad estadounidense, pues rebasó fronteras y la petición fue escuchada por personas que mandaron sus presentes desde Inglaterra hasta Rusia.