Padres de familia piden que destituyan a maestra de kínder por su exhuberante cuerpo; afirman distrae a los ninos

Estados Unidos.- Padres de familia de un colegio en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, se han unido para pedir la destitución de una de las docentes, y no precisamente por que no sea buena educadora, sino por ser demasiado sexi.

La maestra es la encargada de enseñar a los alumnos expresiones artísticas y los padres de familia afirman que la docente los distrae con su exhuberante cuerpo, por lo que no logran concentrarse en las tareas.

Lo insólito del caso, es que no se trata de alumnos de secundaria o prepa, sino de niños de apenas cinco años y según las madres de familia la profesora es una gran problema para sus hijos.

Según argumentaron las mujeres, la voluptuosa figura de la profesora de preescolar “es un problema para que sus hijos e hijas se concentren en clase”.

Por su parte, la maestra no tardó en defenderse y mencionó que los niños no tienen ese tipo de pensamientos, y que realmente quienes tienen el problema son los padres, añadió además que cuando se trata de impartir clases no usa ropa inapropiada.

“Es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que me tomó para llegar a donde estoy hoy. Solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego añadió que “algunas personas piensan que estamos hechos de piedra o que no tenemos sentimientos. Rechazan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder ingresos con los que sustentamos a nuestras familias”.

En su relato también escribió sobre su trabajo y la relación que lleva con sus pequeños alumnos.

“Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos en estas escuelas”.

Continuó mencionando que “no solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan esta escuela como su santuario. Nuestros trabajos son muchos más que solo enseñarles hechos. Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar el aprender”, finalizó.

La popular maestra en Instagram, comparte sus obras y algunas fotos de su exhuberante cuerpo, donde causó controversia y aunque muchos usuarios la defienden, otros la critican por el contenido de su perfil.