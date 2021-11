Papá de 54 años, parece tan joven que lo confunden con el novio de su hijastra

"Mi dieta no es realmente una dieta. Mi secreto es que en realidad no tengo una dieta específica, ¡sino un plan de dieta para toda la vida!" dice Edson.

Edson no tiene ningún secreto para su apariencia juvenil, mantiene un estilo de vida saludable y no fuma ni consume drogas.

"Tomaron mi pasaporte y lo revisaron, se sorprendieron de que el pasaporte me perteneciera y no fuera una falsificación. La policía me preguntó qué hice para parecer tan joven".

"Una vez, cuando viajaba, me llamó la policía de Suiza porque no creían que yo tuviera cuarenta años en ese momento".

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el