Papá es encarcelado por casarse con su propia hija que abandonó cuando era niña

Estados Unidos.- Un padre ha sido encarcelado tras casarse y tener relaciones sexuales con su hija de 20 años tras abandonarla cuando era niña.

Travis Fieldgrove fue encarcelado por tener relaciones sexuales con su esposa, Samantha Kershner, quien también era la hija que abandonó poco después de su nacimiento.

Kershner, tenía 20 años cuando comenzaron su extraña relación, la joven estaba tan ansiosa por hacer que las cosas funcionen como su padre, de acuerdo con el medio Daily Star.

También apostó a su media hermana que tendría relaciones sexuales con su padre antes que ella, según muestran los documentos judiciales.

Cuando la ley finalmente los alcanzó, el padre, de St Paul en Nebraska, fue sentenciado al máximo estatal de dos años de cárcel.

Un año después recibió otros dos años por el mismo delito, intento de incesto, informó Nebraska TV.

Kershner fue condenado a 22 días de cárcel.

Cuando nació Kershner en 2000, su padre se fue para comenzar una nueva vida con una nueva pareja. Cuando ella cumplió 17 años, él regresó.

Tres años después, comenzaron a tener una relación sexual entre ellos.

Las autoridades se involucraron por primera vez cuando la ex pareja de Fieldgrove se acercó a ellos para hacer afirmaciones sobre la relación ilícita.

Los investigadores comenzaron a investigar las acusaciones y rápidamente descubrieron que la pareja se había estado jactando de su vida juntos en Facebook .

Poco después de que la policía se involucrara, Fieldgrove y Kershner se casaron.

La policía dijo que el deseo sexual de Samantha por su padre "surgió de una competencia celosa con su media hermana sobre quién podía tener relaciones sexuales con su padre".

Al principio, la pareja negó que estuvieran relacionados, pero esos argumentos se quedaron en el camino cuando una prueba de ADN descubrió que había un 99,999% de posibilidades de que Travis fuera su padre.

Además de estar encerrado, se ordenó a Fieldgrove que no contactara a su hija cuando fuera liberado.

No está claro qué está haciendo ahora, o si está en contacto con su hija / esposa.

Sin embargo, Travis escribió en Facebook en noviembre del año pasado: "Buenos días, ya sé una cosa. No puedo esperar para irme a casa. Tengo un mes y quedan 16 días, no puedo esperar, pero estar en prisión de nuevo me hizo darme cuenta de algo esta vez y eso es también la vida".