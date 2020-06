Pareja no sabía que para tener hijos, debía tener relaciones

Reino Unido.- Una pareja de Reino Unidos no sabía que debía mantener relaciones para procrear un hijo, según, pensaban que lo que lo único que se necesitaba era unirse en matrimonio por lo que duraron años esperando a su primogénito.

Rachael Hearson, es enfermera quien contó en su libro que a lo largo de su carrera ha visto cosas extrañas, sin embargo nada como lo que le pasó con esta pareja, que llegó para pedir ayuda, pues levaban años de casado y todavía no “llegaba” ningún bebé.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En una entrevista para The Mirro, la enfermera dijo que los chicos tenían algunos años de casados y hasta el momento “no habían llegado”, así que como estas personas no “sabían hacer bebé”, tuvo que enseñarles.

Era mi trabajo asegurarme de que lo hicieran, realmente pensaban que los bebés llegaban como resultado de simplemente ‘casarse’ y no tenían idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad, dijo Hearson

Sin embargo, un par de visitas después, la pareja no logró avanzar más allá de tomarse de las manos, y la pareja no volvió a visitar a Rachael y no terminó de entender bien como tenían que hacer para tener bebés.

La pareja pensaba que el bebé llegaría solo. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Ante lo insólito de la situación, la enfermera intentó ubicarlos, pero obtuvo respuestas negativas cuando los volvió a llamar y luego les perdió el rastro, ya que se mudaron de ciudad.

Pero esta no es la única situación extraña que le tocó vivir a la experimentada enfermera, que lleva más e 40 años de profesión, ya que una vez tuvo que presenciar a un hombre de veinte años masturbándose en un sillón mientras hablaba sobre un curso de “abusos sexuales” que estaba haciendo con su novia.

Te puede interesar

Los mejores memes de perros y gatos para morir de la risa

Jóvenes graban dramático momento cuando feroz tiburón los persigue en Australia

Niña llora lágrimas de sangre en la India y causa conmoción en el mundo entero