Penélope Cruz protege a sus hijos sin celular ni redes sociales hasta los 16 años de edad

Algunas famosas, casi todas prefieren presumir a sus hijos en redes sociales y su lujosa vida, pero otras los ocultan para protegerlos de algún delito y no exponerlos a algun tipo de burla entre los usuarios.

Una de las famosas que protege a sus hijos de la tecnología y redes sociales es Penélope Cruz, ella tiene dos hijos de 10 y 8 años con Javier Bardem.

La actriz mexicana que triunfa en Hollywood no deja que sus hijos usen redes sociales ni tecnología para protegerlos, será solo hasta que cumplan los 16 años de edad, incluso ella las usa muy poco.

Leer más: Belinda en conjunto plateado lista para la Noche Buena

"Las utilizó muy poco de una manera cuidadosa", dijo Penélope Cruz, quien tiene en Instagram casi seis millones de seguidores.

"Hay algo que no tiene sentido y está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. Me siento muy mal por lo que son adolescentes ahora. Es como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos, ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?".

La interprete de Madres paralelas intenta educar a sus hijos Leo, de 10 años, y Luna, de 8 en el uso racional de los dispositivos electrónicos evitando, por ejemplo, que tengan cuentas en redes sociales hasta que cumplan los 16 años o un teléfono móvil hasta que sean "mucho más mayores".

Penélope Cruz ha sido muy contundente en su opinión sobre la exposición de los jóvenes a las redes sociales y ha opinado que existe una "falta de protección".

Leer más: "La bestia todavía está en mi cuerpo", Brian May, guitarrista de Queen, da positivo a Covid-19

"No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando y cómo eso afecta a la forma en que se ven a sí mismos, como todo lo relacionado con el bullying, y tantas cosas que son la infancia que tuvimos", dice la actriz.