"Pensé que necesitaba lentes, pero en realidad fue un tumor cerebral que casi me mata"

Reino Unido.- Una estudiante pensó que necesita lentes luego de sufrir fuertes dolores de cabeza, sin embargo se horrorizó cuando descubrió que tenía un tumor cerebral mortal.

Samantha Griffiths, en ese entonces tenía 19 años, le dijeron que el tumor le causaba tanta presión detrás de los ojos que podría haberla dejado ciega o incluso haberla matado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Solo tres días después, se sometió a una operación que le salvó la vida para aliviar la presión al perforar un nuevo pasaje en su cerebro, de acuerdo con Wales Online.

Leer más: Fosa común de 20 mil víctimas de ejecuciones nazis, incluidos niños, es encontrada en Rusia

Ahora completamente recuperada, Samantha, de Neath, Gales, está a punto de graduarse con honores de primera clase de la Universidad de Gales del Sur (USW) y espera comenzar su carrera como diseñadora de moda.

"Tenía terribles dolores de cabeza y era muy sensible a la luz", dijo Samantha, ahora de 24 años.

"Mi abuela había fallecido tristemente a principios de año, así que pensé que tal vez me había deprimido. Tenía sentido en ese momento porque ya no disfrutaba de mi trabajo universitario, a pesar de que siempre había querido estudiar moda, así que sabía que algo no estaba bien". Dijo Samantha.

"Fui de un lado a otro con mi médico de cabecera y lo atribuyeron a la depresión, pero sentí en mi interior que no lo era. Simplemente no podía entender por qué tenía tanto dolor. Así que decidí ver al óptico y una vez que miró detrás de mis ojos, me llevaron de urgencia a urgencias y fue entonces cuando descubrieron el tumor".

Detalló que tan pronto como el médico le dijo, se convenció que era cáncer y que no iba a sobrevivir. Estaba en estado de shock y comenzó a pensar en todas las cosas que aún no ha hecho en la vida.

Afortunadamente la operación de Samantha en el Hospital Universitario de Gales, Cardifff, se realizó sin problemas y aunque todavía tiene el tumor, ya no le causa problemas y puede llevar una vida relativamente normal con resonancias magnéticas y pruebas oculares regulares para controlar la salud de su cerebro.

Leer más: Mujeres gemelas idénticas encuentran el amor con hermanos gemelos idénticos y todos viven juntos

Después de tomarse un tiempo para recuperarse, Samantha regresó a la universidad para retomar parte de los estudios que se había perdido antes de pasar un año en Londres realizando prácticas con algunas de las marcas más importantes de la industria.

Hay vacunas, pero guardadas, y los contagios, a punto de colapsar hospitales

Síguenos en