Persona no binaria denunció al servicio de tren por no usar lenguaje inclusivo

Reino Unido.- Una empresa de trenes se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa a una persona no binaria, luego de que el saludo de bienvenida, sus conductores no utilizaron el lenguaje inclusivo.

Todo sucedió el pasado 10 de mayo, cuando Laurence, una persona no binaria, se quejó de la forma en que le recibieron en uno de los trenes de London North Eastern Railway.

"Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas... Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no escucharé a @LNER", escribió el joven en sus redes sociales.

No paso mucho tiempo para que el servicio de trenes se respondiera el mensaje que dejó Laurence y de inmediato le extendieron un mensaje de disculpas, en el cual indicaron que alentarían a su personal a hablar "sin genero".

"Lamento mucho ver esto, Laurene, nuestros gerentes de trenes no deberían estar usando un lenguaje como este, y le agradezco que hay llamado la atención. Por favor ¿Podría informarme en qué servicio se encuentra y me aseguraré de que permanezcan tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER", respondieron el mensaje de Twitter de Laurence.

La empresa de trenes enfatizó que sus conductores no enfrentarán una acción disciplinaria, sino que comenzarán a utilizar la frase de que están "comprometidos con la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos".

Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron la queja de Laurence y también la disculpa del servicio de trenes. Por lo que Laurence terminó usando un candado en su cuenta para frenar el acoso que sufrió en redes por quejarse del saludo poco inclusivo del tren.