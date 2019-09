"Pogo" el payaso asesino que inspiró "IT"

Pogo the #clown, as knitted by #deathrow inmate Michael Schultz, was #serialkiller #JohnWayneGacy’s clown persona. Schultz murdered Cynthia Burger in 1993. Thx to @Truecrimeaucti1 & @BethuneTheory of @CrmnlPrspctv. #murderbelia #podcast #criminalperspective #truecrimeauctionhouse pic.twitter.com/NkJEGxX0Ng