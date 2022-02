Por intentar quitar las redes sociales a su hijo, padre dejó sin internet a dos municipios

Francia.- En un intento de quitar las redes sociales a su hijo, un padre dejó sin internet a dos municipios tras utilizar un inhibidor de banda de ondas múltiples para cortar de forma temporal el servicio.

Sin embargo, el castigo para sus hijos terminó de la peor de las maneras, ya que el padre de familia no sabía que ese inhibidor no solo bloquearía la señal del Internet en su casa sino una extensión tan amplia que dejó sin internet a toda la ciudad de Messanges en Francia.

Fue a medianoche cuando el padre activó el inhibidor en el interior de su casa, con la intención de que sus hijos durmieran antes de las tres de la mañana sin imaginar que estaba dejando sin internet a todos su vecinos en su intento de moderar el uso de dispositivos en su casa.

Leer más: Más mil 100 ratas fueron encontradas en un almacén de medicamentos y cosméticos

Los vecinos de la familia no tardaron en comenzar a reportar a la empresa que brinda el servicio que el internet no estaba funcionando, hasta que tuvieron que comunicarse con la policía al no poder determinar qué estaba evitando que la conexión funcionara en la localidad.

Entonces descubrieron el artefacto, el padre explicó cuáles eran las intenciones de su uso aunque no fue suficiente y las autoridades comenzaron una investigación en su contra, ya que el uso de ese tipo de inhibidores es ilegal en Francia.

El padre “estaba pensando en privar a sus hijos de Internet y no imaginó que el inhibidor de ondas que estaba usando interrumpiría las telecomunicaciones en un área que abarca dos municipios. Una investigación de la Agencia Nacional de Frecuencias determinó su responsabilidad y se iniciaron acciones judiciales”, explicó un medio francés.

Los inhibidores de este tipo son comúnmente utilizados en Francia con el objetivo de bloquear conexiones, por lo que la policía hace arrestos de este tipo en varias ocasiones al día.

Leer más: Joven fue al médico por una alergia al jabón o a su perro, terminó siendo diagnosticada con cáncer

Por sus acciones, aunque no fueron con la intención de causar un daño, el padre se encuentra enfrentando lo que podría ser una pena de hasta seis meses de cárcel y una multa de 35 mil dólares, es decir unos 7 millones 110 mil pesos mexicanos.