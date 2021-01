¿Por qué el 2021 tendrá los días más cortos en décadas? La ciencia lo explica

Este 2021 estará marcado por algo insólito, ya que la Tierra tendrá este año los días más cortos de duración de manera que no ocurría en décadas, una tendencia que se acentuará luego de que en 2020 nuestro planeta girara más rápido de lo normal.

Esta información fue dada a conocer por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencias y Rotación de la Tierra (IERS, en inglés), cuyos relojes atómicos detectaron una variación de 1.406 milisegundos en la duración del 2020 con respecto a los años anteriores, lo que constituye un curioso desfase temporal.

Para darnos una idea de lo poco común que es esto, el IERS detalló a BBC Mundo que el año pasado los días de la Tierra registraron su promedio de duración más corto desde la década de 1930.

Los expertos calculan que esta tendencia de aceleración se acentuará este 2021. En promedio, cada día durará unos 0.10 milisegundos menos que los 86.400 habituales, de manera que este año será 35.40 milisegundos más corto que el anterior, expusieron los especialistas.

Graham Jones, astrofísico de Time and Date, detalló que si bien hay "algunos días en los que la Tierra es precisa", algunas ocasiones "el día dura un milisegundo más o menos" que otro.

Hasta el 2020, el día más corto del que se tenía registro databa del 5 de julio de 2005, que duró 1.0516 milisegundos menos que el promedio.

Sin embargo, el año pasado registró un total de 28 días más cortos que aquel día más "breve" registrado en 2005, siendo su día más corto el 19 de julio, con una duración de 1.4602 milisegundos menos, de acuerdo con el recuento de Time and Date.

Cabe señalar que los resultados de la duración de un año se obtienen a partir de la suma de todos los tiempos de rotación e la Tierra durante 365 días, o 366, si se trata de un año bisiesto.

Sin embargo, la duración del año depende de la traslación de la Tierra, es decir, su órbita alrededor del Sol, un movimiento que resulta "más estable en comparación con la rotación", señaló Christian Bizouard, del Observatorio de París del Centro de Orientación de la Tierra del IERS.

¿Y por cuánto tiempo la Tierra mantendrá este ritmo "acelerado" de rotación? Los expertos consideran que este fenómeno no es nuevo, sino que ha estado pasando desde hace millones de años, pero con variaciones muy pequeñas.

La tendencia actual en realidad comenzó a registrarse desde la década de 1990, y después de una pequeña desaceleración en 2004, la aceleración se reestableció en 2016, apunta Jones.

Se prevé que esta tendencia continúe durante al menos un año, tras lo cual volverá a sufrir una desaceleración. Los científicos explican que estos cambios son producidos por diversos factores, como la actividad del núcleo fundido de la Tierra, o bien el movimiento de los océanos y la atmósfera.

A largo plazo, estos pequeños cambios pueden acumularse de manera que después de algunos años nuestro relojes pueden llegar a sufrir un adelanto o retraso de apenas un segundo.

Para solucionar este pequeño desajuste, los científicos utilizan desde 1973 el llamado "segundo intercalar", que puede ser negativo o positivo, se trata de un segundo que puede sumarse a nuestros relojes cuando el planeta se retrasa, o bien quitarse cuando se acelera.

Desde al año de 1973, la IERS ha sumado un total de 27 segundos intercalares al momento de fijar la hora oficial de los relojes del mundo.

De mantenerse esta tendencia acelerada, los especialistas estiman que podríamos llegar a necesitar un segundo intercalar negativo, es decir, "quitar un segundo de nuestros relojes para que se ajuste a la rotación más rápida de la Tierra".

Pero podemos o no necesitarlo. No sabemos si va a pasar porque no sabemos cuánto va a durar esta tendencia o si va a durar", concluye Graham Jones.