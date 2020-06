¿Qué es el efecto Mandela? Conoce los casos más impresionantes

Un curioso fenómeno ha llamado la atención de miles de personas en los últimos años, sin embargo, durante los más recientes meses ha crecido en popularidad; ¿Sabes qué es el "efecto mandela"?

Los amantes de las teorías conspirativas -principalmente- lo describen como una alteración de los recuerdos que las masas han formado sobre grandes hechos o producciones arraigadas en la cultura popular.

En la red es posible encontrar diversas versiones sobre su significado, pero hay una que es más aceptada entre la comunidad.

Este fenómeno fue "notado" por una bloguera y escritora identificada como Fiona Broome, que según contó en su blog, recordaba haber visto en televisión el momento de la muerte del político Nelson Mandela, mientras este se encontraba en la cárcel.

Cabe destacar que el sudafricano murió años después, exactamente el 5 de diciembre del 2013; a pesar de esto, decenas de personas coincidieron con la versión de Broome, dando inicio al "descubrimiento" de controvertidas "alteraciones a la realidad".

¿Cómo es explicado el Efecto Mandela?

Los amantes de las teorías conspirativas y de las hipotesis poco probables afirman que puede tratarse de dimensiones paralelas, de una simulación, o de tecnología que modifique los recuerdos de las masas para manipular a la sociedad.

Por otro lado, un grupo más apegado a la ciencia especula que podría ser causado por la Falsa Memoria, un trastorno mental común entre personas afectadas por estrés postraumático.

Casos más populares de Efecto Mandela

¿Looney Toons o Looney Tunes?

La logo real es el del lado izquierdo

Star Wars – ¿"Yo soy tu padre" o "Luke, Yo soy tu padre"?

Solo dice "Yo soy tu padre".

Queen - We are the champions...¿of the world?

El "of the world" no existe

Blanca nieves – ¿"Espejito, espejito" o "Espejo mágico dime una cosa"?

La segunda opción es la correcta.