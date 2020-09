¿Qué es la "miniluna" que se acercará a la Tierra el próximo mes?

El planeta Tierra está por presenciar un increíble fenómeno el próximo mes de octubre, se trata de un objeto recientemente descubierto por los astrónomos llamado 2020 SO, también conocido como "miniluna", el cual permanecerá hasta mayo del 2021 en la órbita de nuestro planeta según el portal Science Alert.

Una miniluna es una roca espacial que queda atrapada en la órbita de la Tierra durante varios meses o años antes de dispararse de nueva cuenta al sistema solar distante, o quemarse en la atmósfera de nuestro planeta, de acuerdo con el observatorio Live Science.

Cabe señalar que no es la primera vez que se registra una situación similar, anteriormente se había detectado una 'miniluna' confirmada; un asteroide de 0.9 metros llamado 2006 RH120, que orbitó la Tierra durante 18 meses entre 2006 y 2007.

Sin embargo, 2020 SO, es un caso especial debido a ciertas peculiaridades, como su trayectoria la cual aparentemente entrará y saldrá a través de dos de los puntos Lagrange de nuestro planeta. Asimismo, en este caso se cree que no es precisamente un asteroide, si no algo creado por los humanos, es decir, podría ser un objeto artificial.

Es importante mencionar que estos objetos son considerados como "no peligrosos", ya que no presentan ningún riesgo para la Tierra, sin embargo, son fáciles de perder de vista, situación que preocupa un poco a los científicos.

Por su parte, el especialista de la NASA JPL, Paul Chodas, explicó que para él solo se trata de "basura espacial", proveniente de un cohete Centauro que fue lanzado a la luna en el año de 1966 con carga experimental llamada Surveyor 2.