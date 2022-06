Qué son y qué significan las medusas rojas que aparecen en el cielo

Existen muchas personas que no soportan las tormentas eléctricas porque les provoca miedo, pero este tipo de eventos meteorológicos te puede hacer ver uno de los fenómenos ópticos más bonitos y poco usarles que existen, hablamos de las llamadas “medusas rojas”.

Así que como ves, las medusas rojas que aparecen en el cielo no son más que fenómenos naturales que son visibles cuando existe una tormenta eléctrica, y aunque no lo creas, ver este tipo de manifestaciones energéticas requiere de mucha suerte pues son visibles por décimas de segundo.

Aun así, existen varias personas que han podido ser testigos de este tipo de fenómenos que muchas veces no se ven por la presencia de nubes, por lo que como ves, no se trata de manifestaciones paranormales o apariciones de objetos voladores no identificados, sino es simplemente un fenómeno natural.

Las medusas Rojas y cómo ocurren

El aunque el nombre científico que reciben estas ráfagas ultrarrápidas de electricidad es el de “Sprite”, pero la gente suele llamar a este tipo de manifestaciones ópticas como medusas rojas porque cuando aparecen se perciben relámpagos rojos que asemejan a los tentáculos de las medusas marinas.

Entonces, los espectros rojos que asemejan los tentáculos suelen moverse entre las capas superiores de la atmósfera, a una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros en el cielo, después suben hacia el espacio y desaparecen, según explica la Agencia Espacial Europea, por lo que ver este tipo de fenómenos no es tan común.

Además, las medusas rojas pueden alcanzar tamaños monumentales, pues según el especialista Stephen Hummel, las medusas rojas pueden alcanzar hasta 48 kilómetros de largo y de ancho, lo cual les permite ser vistas a 482 kilómetros a la redonda.

Ahora bien, las medusas rojas se producen cuando un rayo golpea el suelo, esto genera que se libere energía positiva, por lo que, para equilibrar, se necesita que en otra parte del cielo se libere una carga negativa, lo que hace que se generen los espectros rojos, así que los sprites resultan inofensivos para las personas.

Lo que sí es cierto es que mientras más grande sea la tormenta y más relámpagos se produzcan, la probabilidad de ver una medusa roja es mayor, la cual adquiere su tonalidad roja derivado de la presencia de nitrógeno en la atmósfera, el cual, al interactuar con la electricidad, chispea y produce la tonalidad roja.

Así que si llegas a ver una medusa roja, alégrate, porque no cualquiera tiene la posibilidad de ver este fenómeno meteorológico que es visible en casi todo el mundo, a excepción de Asia y Oceanía donde no se han reportado avistamientos de este tipo.