¿Quién es Francesca Hawley, la albañil más sexi del mundo?

Reino Unido.- Con 18 años de edad, Francesca Hawley decidió abandonar sus estudios para trabajar en una obra en construcción como albañil al lado de su padre.

La joven británica goza de documentar sus proezas en la construcción para luego compartirlas en TikTok, donde cuenta con más de 67 mil seguidores. En esta plataforma, también comparte otras faceras ajenas al trabajo, como sus hobbies y las cosas que hace para divertirse en su tiempo libre.

Según información publicada en la red social china, Francesca vive en la ciudad de Sheffield en el condado de South Yorkshire en Inglaterra. Ella dejó sus estudios universitarios porque quería trabajar con su padre hombro a hombro en la construcción.

Pese a la opinión pública y al escrutinio social, Richard Andrew, padre de Francesca, la apoya en cada decisión que toma. Por ello, la empleó y le hizo firmar un contrato como a cualquier empleado para introducirla a este ámbito laboral que solía ser reservado solo para los hombres.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, aseguró Francesca a medios locales.

A diferencia de los jóvenes de su edad, quienes les desagrada pasar tiempo con sus padres, a Francesca le gusta compartir con su progenitor y desea seguir sus pasos, por lo que crear conocimientos y habilidades sobre la construcción era una de sus prioridades.

“A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”, dijo Francesca.

La tiktoker de 18 años asegura que su jefe es muy comprensivo y servicial, pero resaltó que en caso de cometer una falta sería acreedora a las mismas sanciones que cualquier otro trabajador.

De lunes a viernes, Francesca viste con ropa apropiada para el trabajo, pero los fines de semana saca la sensualidad que habita en ella y usa ropa que podría robarle el aliento a cualquiera que la pretenda.