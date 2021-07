Rapero se transformó en "demonio" y se despelleja parte de su cara para un terror extremo

Brasil.- El rapero Renato de Santa dice que muchas mujeres de São Paulo, encuentran excitante su modificación extrema para ser un demonio, después de quitarse piel para tener una sonrisa de terror.

El rapero se ha arrancado carne de la cara para darse una "sonrisa de demonio" y afirma que muchas mujeres dicen que es sexy y no aterrador.

Renato de Santa tiene implantes debajo de la piel para parecer cuernos, tiene ojos teñidos de negro y una lengua partida bifurcada.

También tiene el número 666 grabado en su cabeza, pero acaba de obtener su modificación corporal más extrema hasta el momento.

Al hombre de 41 años, de São Paulo, Brasil, ahora le han pelado trozos de carne entre las comisuras de la boca y las orejas.

La transformación, conocida como sonrisa de Glasgow, se creó de la misma manera que su anterior cicatriz del 666: en el extremo afilado de una hoja.

Él rastrea su fascinación por la autotransformación hasta 1996 y dice que no se arrepiente en absoluto.

"La escarificación se hace con un bisturí y la piel se quita en la forma deseada", dijo.

"La curación se hace con un relieve en la piel acentuando la forma. La escarificación del 666 me dejó con mucho dolor de cabeza cuando fui a ducharme y el agua tibia cayó. Me tomó unos 40 minutos hacer".

Mi nueva escarificación está inspirada en la leyenda japonesa de Kuchisake-onna, la mujer de la boca cortada

En el folclore japonés, Kuchisake-onna es un espíritu malévolo cuya boca se corta de oreja a oreja.

Se dice que pregunte a sus víctimas si creen que es hermosa, matándolas si dicen que no, y cortándolas para que se parezcan a ella si dicen que sí.

Pero la mirada de Renato no debe dar miedo; de hecho, dice, es sexy para algunos.

Dijo: "Algunas mujeres tienen fetiches por mis cambios y están llenas de admiración, pero también hay mujeres que tienen algún tipo de aversión".

"Todavía hay muchos prejuicios incluso en el mundo del tatuaje, y las personas con tatuajes comerciales o de moda a veces se asustan con mis cambios, pero eso no es un problema para mí".

La forma en que reaccionan las personas también puede depender de la edad.

"A los niños les gusta mucho y me ven como un superhéroe", dijo. “Preguntan cómo se hicieron los implantes y también mis ojos.

"Los ancianos se resisten más a aceptar mis cambios porque son de otra época y están acostumbrados a otras costumbres".

Sin embargo, al provenir de un país tan religioso, sus esfuerzos no siempre son apreciados.

"A veces recibo mensajes ofensivos en Internet", dijo. "Suelen ser cristianos que dicen que me voy al infierno y promueven el discurso del odio. De hecho, ya no me molesta".

"El 666 es una protesta contra la iglesia y el sistema que obliga a todos a convertirse al cristianismo de alguna manera".

"Me siento bien pareciendo 'como un demonio', como dicen los que me odian." Quiero mostrar que el mundo no es solo para los cristianos, sino para todos los que viven aquí, independientemente de sus creencias, color, raza y sexo".

