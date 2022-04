Rocco Reed, el actor que pasó del cine para adultos a convertirse en el pastor de una iglesia cristiana

Los cambios radicales durante el crecimiento suelen ser comunes, sin embargo no muchos realizan algo como lo que hizo Joshua Broome, mejor conocido como Rocco Reed en el cine de adultos, y es que pasó de ser un afamado actor de contenido adulto a ser el pastor de una iglesia cristiana tras ser afectado en su salud mental.

Ahora en su trabajo como pastor cristiano se encarga de hablar de los peligros de incursionar en la industria del cine para adultos, a pesar que durante su carrera de seis años siendo Rocco Reed, grabó unas 900 películas y ganó más de 1 millón de dólares, es decir unos 19 millones 834 mil pesos mexicanos.

En entrevista para The New York Post, Broome relató que siempre soñó con ser una estrella de Hollywood y aunque nunca consideró volverse actor de contenido adulto, unas mujeres los convencieron de grabar su primera escena cuando tenía 23 años y trabajaba como camarero en Los Ángeles.

Leer más: Reto de Tiktok casi termina en tragedia: niños toman viagra y son ingresados en el hospital

Su popularidad llegó rápidamente, tal fue el caso que incluso fue premiado como el intérprete del 2012 en los premios XBIZ, ceremonia donde se premia a lo mejor de la industria de la pornografía.

Pese a su éxito en este rubro, su salud mental terminó por cobrar factura y es que aunque viajó “a todas partes a las que quería ir. Tuve todo el sexo que podría haber imaginado(...) mi vida se desmoronó, porque amplificó la tristeza y el vacío que siempre sentí en mi interior” mencionó el exactor.

Relató que un día mientras se dirigía a un banco para realizar un trámite tuvo un choque emocional cuando el cajero lo llamó directamente por su nombre real, no por el artístico, lo que generó el sentimiento de querer recuperar su identidad, según dijo a Fox News.

“Joshua ya no existía (...) Todos me conocían por mi nombre del escenario, eso es en lo que me había convertido”, explicó, por lo que al salir del banco de inmediato renunció a su trabajo y se fue a la casa de sus padres en Carolina del Norte, donde sufrió un episodio depresivo por la vergüenza y deseo de limpiar su conciencia.

Comenzó a ir al gimnasio donde se volvió entrenador personalizado y conoció a Hope, quien ahora es su esposa y con quien tiene tres hijos, por medio de ella encontró motivación y se acercó al cristianismo.

Leer más: Aerolínea se olvida de niño de 7 años durante cuatro horas, sus padres pagaron cuidado especial

Le confesó a Hope su pasado en la industria del cine para adultos, ella lo ayudó a ir por un camino diferente y juntos entraron a la iglesia cristiana llamada Bautista Good News.

Ahora Broome es pastor de su iglesia y se dedica a viajar por el mundo para dar a conocer la palabra de Dios, mientras que en sus redes sociales habla sobre los riesgos que conlleva trabajar en el cine para adultos, donde afirma que más de 30 modelos porno se suicidan al año por la presión de ser tratados como objetos.