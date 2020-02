Sacerdote cuelga los hábitos y se convierte en actor para adultos

Los Ángeles, California.- Norm Self de 85 años de edad causó furor en internet, tras darse a conocer que renunció al sacerdocio para incursionar como actor en películas para adulto.

El octogenario reveló en diversas entrevistas que nació en el seno de una familia muy religiosa y conservadora que lo motivaron a entrar a la vida clerical a los 18 años, después se convirtió en sacerdote de la congregación local. A los 20 años se casó con una mujer, de la que se separó a los 48.

Años más tarde se percató que se sentía atraído por las personas de su mismo sexo, cuando presenció las manifestaciones de la comunidad LGBT que exigía respeto a la diversidad sexual y sus derechos.

Como sacerdote se negó a cerrarles las puertas a los homosexuales y llegó a recibir a aquellos que acudieron a él en busca de ayuda para encontrar un camino en la religión.

Tras abandonar la iglesia, fue invitado por su pareja a debutar en una película erótica, a cambio de algo de dinero y de experiencias “alucinantes”

“Vamos a tener relaciones sexuales de todos modos, ¿Por qué no convertirlo en una experiencia liberadora en lugar de esconderlo en las sombras?”, señaló durante una entrevista para Channel 5 OAPS, “On The Game: The Sex Business”.

Hasta el momento Self ha participado de forma activa en tres películas del cine para adulto, donde ha mostrado el vigor que aun posee.

“Si vivo otros diez años más, mucho mejor. Las personas tan mayores como yo deberían tener una mente más abierta en estos temas y liberarse mucho más… Mi yo de 85 años es mucho más vital de mi yo de 45 años. Es como si mi energía erótica se hubiera apoderado de mí y me habitara”, asegura.