Salvan a su perro del cáncer y lo agradece con spot de 6 MDD en Super Bowl

Al principio, su perro con cáncer había sido diagnosticado con solo un mes más de vida, algo intolerable para su dueño que se negó a aceptar el trágico destino de su mascota. Por lo que cuando una Universidad Veterinaria logró salvar a su perro, lo agradeció con un anuncio del Super Bowl de $6 millones de dólares.

La mascota de David MacNeil, Scout, un golden retriever de 7 años, colapsó en verano pasado de 2019.

El diagnóstico era simple: su perro tenía cáncer y solo le quedaban 30 días de vida.

Allí estaba él en esta pequeña habitación, parado en la esquina... y me está moviendo la cola. Estoy como, 'No estoy dejando abajo a ese perro. Simplemente no hay forma