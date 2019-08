Se graba arrojando comida a gaviotas para que las atropellaran

Reino Unido.- Un sádico enemigo de las gaviotas se filmó arrojando papas fritas en un camino del Reino Unido para atraer a los pájaros desprevenidos, y luego celebra alegremente cuando uno es golpeado por un automóvil que pasa.

"Soy malvado, pero no me gustan las gaviotas, así que al c*", se escucha decir al hombre no identificado.

El video, filmado el mes pasado en Towyn Road en Abergele en Gales, inicialmente se publicó en una página pública de Facebook, pero luego fue eliminado, informó The Sun esta semana. "Aquí vienen", dice el hombre, sentado en una camioneta blanca.

Vienen de algún lado. Miren, como c**** revolotean. Vean.

Sadistic driver lures seagull to its death in shocking video: ‘I’m evil’ https://t.co/n9PGdgLkRZ pic.twitter.com/ReswKJlu1b — Time Post (@thetimeposts) August 13, 2019

Expresa su decepción cuando una y luego dos de las gaviotas se apartan del camino en el último momento, hasta que una sedan roja finalmente lo saca. "Sí, lo tengo. Mira ", se ríe.

"Ese está muerto. Voy a cerrar mi ventana ahora, amigo. Van a hacer que vengan a por mí ". Según la Ley de Vida Silvestre y Campo aprobada por el Parlamento en 1981, todas las aves, sus nidos y huevos están protegidos por la ley.

De acuerdo con The Sun, matar o herir intencionalmente a cualquier ave silvestre es un delito penal punible con hasta seis meses de prisión, una multa o ambas.

Un oficial de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la agencia de protección animal más grande de Gran Bretaña, calificó el video de "impactante", dijo Metro.co.uk en un informe el lunes.

"No hay absolutamente ninguna justificación para este comportamiento donde las gaviotas han sido tentadas con comida hacia un camino peligroso y luego se ríen cuando un pájaro se lastima gravemente con un automóvil que se mueve rápidamente".

Deportista muerde la cabeza de un gallo hasta decapitarlo

Los defensores de los dicen que demandarán a un campeón deportivo por crueldad animal después de que fue filmado mordiéndole la cabeza a un gallovivo hasta decapitarlo durante una cena con amigos.

La fundación Brigitte Bardot dijo que las acciones del jugador vasco de pelota Bixente Larralde fueron "impactantes y repugnantes".

En el breve video aparentemente realizado en junio, se ve a un Larralde sonriente sentado en una mesa con varias botellas de vino y un gallo.

Larralde agarra al pájaro y, mientras lucha, le muerde la cabeza, que luego escupe. Daniel Raposo de la fundación BB dijo que los abogados de la organización habían recibido instrucciones de demandar. "Debemos resaltar absolutamente esto porque es grave y punible por la ley", dijo.

"Siempre es impactante y repugnante en 2019 ver gente matando animales por diversión. Este hombre podría ser un ejemplo para los jóvenes, por lo tanto, no podemos dejar que este acto descanse impune", agregó.

“Si fue una tarde borracha o no ... los animales son seres sensibles y hay leyes que los protegen. Lo que hizo es un delito penal ". Larralde dijo al sitio web de noticias vasco Mediabask que no quería comentar sobre la acción legal.