"Se hará gay", Gabriel aprendió a poner uñas para pagar operación de su hermanito y es criticado

Tamaulipas.- Gabriel es un niño de nueve años de edad originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aprendió a poner uñas acrílicas para poder pagar la operación de su hermanito de cuatro años, su profesión ha causado que muchas personas estén en desacuerdo mientras que otros lo felicitan, apoyan y motivan-

Por medio de Facebook Gabriel ha mostrado su trabajo y cómo fue que empezó, el menor publica fotos de sus diseños los cuales son sorprendentes, muy profesionales y accesibles, ya que tienen un costo de 150 pesos, esto para poder ganar clientes y así poder pagar la cirugía de su hermano menor, quien requiere una operación testicular.

El menor trabaja junto con su madre en un salón familiar, muchas personas se han interesado en ir con él por lo asombroso de su trabajo pero muchas otras lo han criticado, diciendo comentarios retrógradas.

"Por ti aplicaría mil uñas y más sin importar los malos comentarios por que te amo te quiero tu y yo somos uno siempre", publicó Gabriel en Facebook.

Entre los comentarios que le han hecho al menor le dicen que ese trabajo es para mujeres y no para hombres, otros más dicen que se hará gay, pero a pesar de los malos comentarios él sigue adelante y quiere ser mejor, así lo dejó claro en una publicación.

"Les quiero contar algo, desde antes de yo hacerme viral yo ya aplicaba uñas me publicaba en grupos y recibí muchas críticas feas y malas me puse triste pero gracias a mami aprendí que esos comentarios no me dañan, ya no me molestan.

Al principio cuando inicie nadie quería ser mi modelo por ser niño, una vez tuve una modelo me hizo sentir muy mal fui al cuarto mamá corrió tras de mi, lloré mucho, pero mamá me dijo muchas cosas bonitas y dijo "tú puedes, bebé", me sequé las lagrimas y salí a terminar mi trabajo, mis manos temblaban, terminé de aplicar el hidratador, la modelo se dio la vuelta y se fue, yo lloré, mamá me abrazo, me dijo "estoy orgullosa de ti". mamá dijo "ve por servilletas y límpiate", mire a mamá cómo le daba dinero a mi hermana Cathi y le decía corre luego mi hermana Cathi fue a la calle y regresó, me dijo "ten, la señora regreso a dejarte el pago de tus uñas, eran 300 pesos, dijo que le encantaron mucho". me puse feliz y no le dije nada a mamá pero gracias a ese momento decide que yo iba ser cada vez mejor por que mamá me apoyaba y creía en mi.

Practique mucho tiempo en deditos hasta que mamá me pudo comprar una manita de práctica y la señora de la foto que está aquí fue la modelo que me pagó por primera vez y me dijo que ella siempre sería mi modelo, si no tenía ella se arrancaba las uñas pero venia y que yo le cobrara lo que quisiera. Hoy digo gracias por eso y a mami, eres la mejor del mundo mundial, por eso siempre digo en mis entrevistas "sin ti yo no habría llegado nunca hasta aquí", gracias a ti hago algo que me gusta y quiero llegar muy lejos mucho más.

Todas las personas del mundo nunca abandonen sus sueños por un mal momento o malas personas luchen por sus sueños atte. Gabriel Quimbar tarde horas escribiendo".

Los sueños se cumplen con mucho trabajo y perseverancia, como lo ha demostrado Gabriel, quien a su corta edad tiene el talento de un profesional.