¿Señal divina? Graba supuesto fantasma en su casa en pleno Día de la Virgen

Fue en la madrugada del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando una cámara de seguridad grabó en video a un supuesto fantasma que aparece y desaparece por un jardín como una estela de luz.

El material audiovisual se viralizó con rapidez en las redes sociales británicas. Incluso, el Estudio Científico de Fenómenos Anómalas (ASSAP, por sus siglas en inglés) lo calificó como el mejor video sobre fantasmas de este 2021.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de una vecina de la localidad de Upper Hellesdon, en Norfolk, quien se identificó como Suzanne Farnham. Al respecto, Chris Romer, presidente de la ASAP, sostiene que el video es real y lo calificó de increíble.

Leer más: ¡Estaba por salir del huevo! Descubren fósil de bebé dinosaurio de hace 66 millones de años

“Existe una larga tradición de luces misteriosas en Norfolk, por lo que no es sorprendente que haya logrado filmar una”, comentó el experto antes de añadir que el registro de este tipo de videos le parece “muy espeluznante”.

Fantasma aparece en jardín británico. Captura de video

“Realmente quiero que sea un hada. Se manifiestan como una luz así. Los fantasmas aparecen como orbes. Estoy fascinado ahora”, explicó. No obstante, los usuarios de las redes sociales creen que todo se trata de un timo y que se nota la edición.

La mujer que captó el video asegura que “nunca ha creído” en la aparición de fantasmas, pero dice que al ver las imágenes piensa que tal vez sean reales.

"Ni siquiera soy una gran creyente en cosas paranormales, pero uno de mis vecinos tiene una cámara y no captó esto. Si fuera alguien caminando, la otra cámara lo habría captado”, comentó a medios locales.

Explicación

El investigador paranormal David Sivier explicó que la estela de luz que aparece, se desplaza y desaparece en el video grabado por Farnham también podría tratarse de un fenómeno meteorológico que luce así por la sensibilidad de las cámaras.

Por su parte, la parasicóloga Becky Smith manifestó lo que muchas personas pensaron al ver el video: “Me temo que no creo que sea un fantasma. Me confunde por qué la figura parece agacharse a la mitad, pero no lo suficiente como para hacerme pensar que es algo paranormal. Parece alguien con el teléfono pegado al oído y la linterna encendida”, consideró.

Leer más: ¡Mal uso de la tecnología! Predice Baba Vanga aumento en enfermedades mentales en 2022

“Cuando emerge de detrás del automóvil, parecen bajar el brazo. La figura se vuelve más borrosa a medida que la luz continúa moviéndose, de ahí que parezca una luz moviéndose por sí misma. Creo que el 'rastro' detrás de la luz es simplemente un efecto de la luz brillante que se mueve en el objetivo de la cámara”, indicó.