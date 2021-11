Serpiente pitón de 4.5 metros muere al explotar por comer una vaca

Tailandia.- El video de una serpiente pitón que murió al explotar por comer una vaca, se comenzó a viralizar en redes sociales, cruzando fronteras. Este video se originó en Tailandia, en la comunidad Phitsanulok.

Se trata de un breve video donde se observa una serpiente pitón de 4.5 metros de largo, según informa The Sun, se comió una vaca de dos años, pero al no poder digerir rápidamente, esta comenzó a hincharse hasta causar la explosión del estómago del animal rastrero.

Supuestamente, la serpiente pitón de 4.5 metros de largo, presuntamente se comió una vaca de dos años, tres días antes de ser encontrada muerta.

De acuerdo a información narrada por Nirun Leewattanakul, un hombre de la localidad de Tailandia donde se encontró a serpiente pitón muerta, esta pudo haber estado hambrienta, por lo que al ver la vaca la mató y luego se la tragó.

No obstante, la digestión no fue más rápida que la pudrición del cuerpo del animal muerto en su estómago, por lo que éste comenzó a hincharse, causando que la piel de la serpiente no soportara y estallara.

En el video se puede observar el impresionante tamaño que adquirió el cuerpo de la serpiente al hincharse el cadáver de la vaca. Este hecho ocurrió el pasado 21 de agosto del 2021 en Tailandia.