Sheila se fue a teñir para sus XV años pero le quemaron todo el cabello y ahora usará peluca para su fiesta

Argentina.- Sheila tenía pensado festejar sus 15 años con los que había soñado pero al irse a teñir el cabello, terminó con el pelo quemado y ahora tendrá que usar una peluca.

Sheila tenía pensado traer una larga cabellera rubia a dos meses antes de su fiesta, pero la adolescente nunca espero que al realizar un "retoque" terminaría con el cabello quemado.

Los hechos ocurrieron en una peluquería en Buenos Aires en dónde Sheila asistió para ponerse tinte para el cabello, pero de acuerdo con los profesionales, las decoloraciones no pueden estar en la cabeza por más de 40 minutos.

Leer más: "Se hará gay", Gabriel aprendió a poner uñas para pagar operación de su hermanito y es criticado

La mamá de Sheila indicó que la peluquera luego de colocarle el producto en el cabello, se dispuso a arreglar una cortina del comercio y descuidó el tiempo de exposición al que se estaba sometiendo Sheila con el producto.

Como era de esperarse, el cabello comenzó a caerse en gruesos mechones, la adolescente que practica patinaje artístico relató para el medio Telefé Noticias que no lo podía creer.

El cabello de Sheila se caía a mechones / Foto: Facebook

"Veía mi pelo por todos lados. Ella estaba tirando mi pelo en un tacho de basura y no me decía nada. No quería que le mande mensajes a mi mamá", y agregó que la peluquera no le dio ninguna explicación: "Subía la música para que no pueda llamar a mi mamá".

Sheila escribió en sus redes sociales que es un sueño frustrado que nunca se va a cumplir mientras muestra las imágenes de su pelo cayéndose a mechones.

La mamá de Sheila la denunció en Facebook / Foto: Captura

"No perdió un poco de pelo, no tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca. Pero todo se paga, solo espero que no se lo hagas a nadie más", escribió la mamá de Sheila.

Cabe señalar que la peluquera no les mandó ni un mensaje y la mamá de Sheila tuvo intenciones de hacer la denuncia en la comisaría pero fue derivada al Juzgado Civil y Comercial por Daños y Perjuicios.

Leer más: VIDEO. Asalta a mujer en Edomex, lo encaran y reacciona como nadie esperaba