Sin llantas y sin baterías, así encadenan los autos a árboles para que no se los roben

Argentina.- Habitantantes de la ciudad de Rosario, en Argentina, han tomado medidas extremas antes la inseguridad que se vive en la región, por lo que vecinos han empezado a encadenar sus autos a árboles y columnas, además de quitarle las llantas para evitar que se los roben, en algunos casos hasta sin baterías quedan.

La insólita medida de seguridad empezó a usarse en el oeste de la ciudad, en las inmediaciones de la esquina de Derqui y Donado, donde los robos de autos era cada vez más frecuente y ante la falta de respuesta de las autoridades, llevó a los vecinos a tomar medidas extremas para cuidar su patrimonio.

Uno de las víctimas de robo, Horacio N, contó que tomó la decisión para evitar que le roben de nuevo, sin embargo otros han decidido seguir el ejemplo.

“Todos los días le saco la rueda porque yo sufrí otro hecho de inseguridad y ante todos estos hechos no me queda otra que venir y quitarle la rueda. Cuando tengo que salir, tengo que volver a colocarla y tratar de esa manera evitar de que se me lleven el vehículo. Le saco batería y rueda”, comentó el hombre mientras mostraba su auto sin una de las llantas.

“El robo de baterías es normal, a mí ya me la sacaron una vez. No sólo la batería, veo que el modus operandi es que te sacan el auto a la rastra, entonces dije que le sacaré una rueda. Y si esto no es suficiente le sacaré otra. No sé”, afirmó Horacio.

Añadió que implementó la medida por que “quiere dormir tranquilo a la noche para poder descansar”.

Pero Horacio no es el único que tomó esa medida para evitar un posible robo, pues según dijo, en el barrio un taller mecánico hace lo mismo, por miedo que que le roben los vehículos que están en reparación.

“Acá los vecinos encadenan los vehículos, a una columna, a un árbol, al diferencial del vehículo. No se puede vivir más. La traba para el volante ya no es segura, los muchachitos tienen todas las mañanas y se lo llevan igual”, afirmó Horacio.