Son gemelas y medias hermanas, mismo padre, diferente madre biológica, pero solo una de ellas dio a luz

Estados Unidos.- Una mujer ha revelado que sus hijas gemelas son, de hecho, medias hermanas de dos madres biológicas, después de que quedó embarazada usando tanto un óvulo de donante como el suyo propio.

Sandra Stodola dio la bienvenida a sus anheladas gemelas fraternas en febrero después de intentar concebir durante casi cuatro años.

La madre primeriza de Rochester, Nueva York, Estados Unidos ha hablado abiertamente sobre la composición genética única de sus gemelas, con su esposo Jack, el padre biológico de ambas niñas.

Eleanor Ann y Evelyn Louise, ahora de cuatro meses, nacieron después de que la pareja gastara poco más de 25 mil dólares en cinco rondas de fecundación in vitro (FIV).

“Probamos con mis óvulos durante cuatro rondas de FIV, pero me dijeron que mis óvulos eran de muy mala calidad. Tuvimos mucha suerte de obtener tres rondas completas de FIV cubiertas por el seguro, pero fallaron”, afirmó Sandra, una asistente médica.

La pareja quedó devastada y Sandra, de 34 años, admite abiertamente que estaba lista para darse por vencida.

“Quería parar cada vez, mentalmente era muy difícil. Fue una gran pérdida, había nombrado a los 7 embriones anteriores, había elegido temas de vivero y estaba de duelo por lo que podría haber sido. Fue muy duro, pasé por todas las etapas del duelo, enojarme y preguntarme ¿por qué yo? Siempre dije que no podía volver a pasar por el dolor de una ronda fallida, pero sabía que nunca tener un bebé era peor y que pronto querría volver a intentarlo”, añadió.

Luego agregó: “Nuestro quinto intento realmente fue un último esfuerzo. Decidimos usar mi óvulo y óvulos de donantes congelados. No quería renunciar a mí misma por completo, pero nunca pensé después de tantas rondas fallidas y años de intentarlo de forma natural que mi propio huevo alguna vez funcionaría. Teníamos tantas esperanzas de que un huevo se pegara”.

Los futuros padres se sorprendieron al descubrir nueve días después que finalmente Sandra estaba embarazada, pero pronto llegaría una sorpresa mayor.

“Descubrimos a las 6 semanas que eran gemelos y sabiendo que habíamos usado uno de mis óvulos y un óvulo de donante, sabíamos que serían únicos. Son gemelas fraternas y medias hermanas con diferentes madres biológicas y el mismo padre. Algunos médicos con los que nos encontramos quedaron impresionados y todas las enfermeras a las que les contamos estaban asombradas”, afirmó.

“Honestamente, nos sentimos muy bendecidos y le contaré a cualquiera que escuche nuestra historia. Cuando la gente pregunta, ¿son gemelas idénticas? Me encanta ver su cara cuando digo, en realidad no, son medias hermanas, con dos genes de madre diferentes”.

Las hermanas nacieron a las 36 semanas por cesárea de emergencia.

“Eleanor es la mayor, nació 2 minutos antes con un peso de 5 libras y 9 onzas y Evelyn pesó 5 libras y 1 onza”, manifestó sandra.

Sandra admite abiertamente que tenía mucho miedo de perder a sus bebés.

“Estaba convencida de que había un problema, incluso viéndolos crecer cada semana en los escaneos, estaba petrificada de que nunca podría sostenerlos. Estaba demasiado asustada para ser feliz, finalmente estar embarazada no significaba que tendría un bebé. Simplemente no podía creer que esto finalmente nos estuviera pasando a nosotros”.

Pero ahora son los orgullosos padres de dos hermosas hijas.

Sandra dijo que tanto ella como Jack saben qué hija es biológicamente suya y no es algo que ocultarán a sus hijas.

“Solo con mirarla, sé qué hija comparte mis genes. Tengo genes muy fuertes y es físicamente obvio, pero no se lo damos a conocer a personas ajenas a nuestra familia. Sin embargo, seremos abiertos con las niñas, no será una charla seria cuando tengan cierta edad, crecerán escuchando cómo llegaron a ser nuestras hijas y cuando cumplan 18 años podrán buscar la donante si quieren”.

Ahora Sandra y Jack se están adaptando a la vida como una familia de cuatro.

“Tomó 43 meses, 4 recuperaciones de óvulos, 5 transferencias y 516 inyecciones para tener a nuestras hijas. Todavía estoy en un estado de shock surrealista de que estas hermosas chicas sean mías. Ya se aman tanto, se miran a los ojos y se iluminan cuando se ven. Siempre están balbuceando entre ellas”.

Sandra desea compartir su experiencia con la esperanza de que ayude a más mujeres a hablar abiertamente sobre problemas de fertilidad.

“Me encanta compartir mi experiencia. Mi objetivo es hacer que la infertilidad sea tan normal como cualquier otra parte de la maternidad. Cuando estaba pasando por eso, odiaba escuchar a la gente decir: mantente positivo, sucederá cuando sea el momento adecuado o anímate, así que no digo esas cosas. Trato de preguntar qué necesitan ahora: desahogarse, llorar, gritar. No escondas tus emociones, pero no te rindas. Tuvimos que luchar mucho y duro, pero nuestras hijas valen cada segundo de ese viaje”, afirmó Sandra.

“Se invirtió mucho en hacer a estas niñas, el dolor, la depresión y la ansiedad, pero valen cada centavo, cada aguja y la angustia de los ciclos fallidos. Estamos muy felices de darles todo el amor que guardamos y mucho más”, manifestó.