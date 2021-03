"Soy productor de una aventura secreta y mi hermana no tiene idea que está saliendo con mi verdadero padre"

Estados Unidos.- No es ningún secreto que las familias a veces pueden ser bastante complicadas: hay mucho amor, pero también puede haber mucho drama. Este es el caso de una joven que su vida se ha vuelto una telenovela.

Recientemente, una mujer ha sentido que su vida familiar se ha vuelto tan dramática que es como vivir en una telenovela.

La mujer anónima, de 24 años, acudió a Reddit para pedir un consejo después de descubrir un secreto familiar que ha cambiado por completo su vida.

En una publicación anónima en el foro "Am I the A**hole", explicó cómo había descubierto que ella era el producto de una aventura y que su padre no era en realidad su padre biológico.

En su publicación, la mujer de los Estados Unidos explica: "Entonces, mi vida se ha convertido recientemente en una maldita telenovela y me vendrían bien algunas opiniones externas aquí.

La mujer dice: Soy el producto de que mi mamá tuvo una aventura. Afortunadamente, mi papá decidió perdonar a mi mamá y retenerme, y tuve una crianza bastante buena. Pero en realidad no me parezco mucho al resto de mi familia y me he hecho estas preguntas "¿por qué soy el único con (insertar rasgo aquí)?" cuando iba creciendo.

"Cuando tenía 17 años, mi mamá me llevó a tomar un helado y me presentó a mi padre biológico. Dijo que sentía que yo era lo suficientemente mayor para saber la verdad y me explicó sobre su aventura, mientras que también me dijo dos cosas: A) me hizo prometer que no le diría a mi hermana mayor y B), que nunca iba a ir a la casa junto con mi padre biológico, porque él nunca sería parte de mi vida y que no me quería."

Fue mucho, no voy a mentir, pero aprendí a aguantar y seguir adelante con mi vida

Continúa diciendo cómo ha estado guardando el secreto durante los últimos años, pero recientemente se ha encontrado con un gran problema: su hermana estaba saliendo con su padre biológico y no tenía ni idea.

"Mi hermana mayor siempre se ha inclinado hacia los hombres mayores y hace dos meses compartió una foto de ella y su nuevo novio. Quien, para mi sorpresa, resultó ser mi padre biológico", dice la mujer en anonimo.

"Debatí qué hacer durante un par de días, luego finalmente decidí que necesitaba la verdad y se lo dije. Mi hermana no lo tomó bien y lo dejó, pero no estaba enojada conmigo", agregó.

"Mi mamá, por otro lado, está furiosa. Dice que divulgué algo que no era mi secreto para compartir, y que no tenía por qué decírselo a nadie. Que dado que el padre biológico no es pariente de mi hermana, no fue así. No importa si salió con mi hermana y no era como si estuvieran hablando de matrimonio de todos modos. Han pasado dos meses y ella todavía está enojada ".

Ella agrega: "En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto, pero nunca había visto a mi madre tan enojada antes, y ella ha mantenido esa ira durante dos meses seguidos, así que estoy empezando a preocuparme. algo realmente una mierda, ¿soy yo la idiota?"

La publicación de Reddit se volvió viral rápidamente, obteniendo más de 2 mil respuestas, y muchas personas dijeron que la mujer no estaba equivocada al decirle la verdad a su hermana.

Un usuario escribió: "¿Qué pasaría si tu hermana se hubiera tomado en serio este tipo y hubiera comenzado a llevarlo a las reuniones familiares? Eso seguramente causaría cierta incomodidad. Tu mamá no estaba pensando en esto muy bien".

Un tercero respondió: "Si tu mamá no quería que se compartiera su vida personal, no debería haber hecho trampa. La hermana merecía saberlo".