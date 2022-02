Suerte y deseos este 22/2/22: ¿Por qué todos están vueltos locos con el Twosday?

Este martes 22 de febrero de 2022 no es un día como cualquier otro, incluso recibió su propio nombre: "Twosday". Si no sabes porque es tan especial basta con analizar un poco su composición, el día número 22 del mes 2, del año con terminación 22 en el segundo milenio después de Cristo.

Aunque muchas personas creen que este 22/2/22 es solo un día más, hay quienes aseguran que es el momento en que se abren portales energéticos, perfecto para pedir deseos, probar tu buena suerte y otros temas no tan bien aceptados por la ciencia.

Más allá de todo ello, que tocaremos más adelante, vamos a escribirte pruebas de por qué este Twosday realmente no es un día como cualquier otro en la vida de todos los que lo presenciamos.

Leer más: ¿Milagro? Pareja se saca la Lotería justo en el mejor momento posible

El término que se le acuño al 22 de febrero de 2022 tiene su origen en tres palabras en inglés: martes (tuesday), dos (two) y día (day). La mezcla de estos dio como resultado el tan mencionado en noticias y redes sociales Twosday.

Este capicúa, el símil con números de los palíndromos, es realmente único en su tipo. La última ocasión que sucedió algo parecido fue el 11/11/11 y cabe destacar que en esa fecha el milenio no coincidió con todos los otros números como hoy.

La próxima vez que el calendario marque un capicúa será el 3/3/33, aún faltan algunos años, ¿no? Dirás que no es tanto, pero toma en cuenta que ese día tampoco coincidirá el milenio. Seguirá en 2 mil.

Esto quiere decir que para presenciar algo realmente igual debemos esperar por lo menos hasta el 3 de marzo del 3033, y claro, esperar que ese día caiga en el día tres se la semana, miércoles, pues este Twosday cayó en el número dos (martes).

Todo lo anterior hizo que personas expertas en el estudio de los números aseguraran que este 22/2/22 es el momento ideal para iniciar todo tipo de proezas energéticas como pedir al universo por esos deseos profundos y manifestar tus intenciones.

Así lo dijo la numeróloga con más de 400 mil seguidores en TikTok, Larissa Martincic, quien destacó que la repetición del número 2 es señal de equilibrio, esperanza y esfuerzos creativos.

Leer más: ¡Nostalgia! Alondra, hija de Manuel Torres, comparte corrido compuesto y cantado por el capo

"El número 2 representa paz, armonía, equilibrio y cooperación. Pero ese 22, ese es un número maestro. Te regalaron la oportunidad de convertirte en el maestro constructor al usar esta energía del 2, 22, 22 para ascender a un nuevo tú", dijo en el clip de nombre "Why is the date 2/22 extra special", publicado en la cuenta "@goddessgiving" de la red social de origen chino.