Supuesto OVNI es grabado en Ucrania días después de "relámpago" que destruyó tanques rusos

Ucrania.- Hace algunos días transcendió un extraño suceso en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se reveló que un Objeto No Identificado (OVNI), salvó a soldados ucranianos de tanques rusos mediante un "ataque relámpago" que provino del cielo. Pese a las diversas reacciones que surgieron, ahora surgió un video en el que supuestamente fue captado este objeto volando sobre el país eslavo.

El video fue compartido por Scott C. Waring, quien es un ferviente defensor de los avistamientos de OVNIs, y que desde 2007 sigue de cerca este tipo se sucesos.

El investigador compartió el video a través de su canal de YouTube "UFO Sightings Daily". En el metraje de algunos minutos que corresponde a un video en vivo de cielo ucraniano, se puede apreciar a un objeto brillante y alargado que surca velozmente.

Según menciona Scott C. Waring en el video, aunque por momentos pensó que este objeto podría ser un avión de combate, tras analizar sus movimientos consideró que este no podría ser algún tipo de avión, debido a que las aeronaves militares no pueden ejecutar ese tipo de movimientos.

"Nunca he visto un avión de combate hacer esto... ven esto, va arriba... nunca vi un avión de combate hacer eso antes, es realmente extraño, solo flotar en el lugar", exprés Scott en el video.

Si bien no ha datos que puedan garantizar que es en realizad este objeto captado por el entusiasta de los Ovnis, lo cierto es que encendió las especulaciones ante lo ocurrido recientemente.

Según relató un soldado ucraniano un objeto no identificado los salvó de un ataque de las tropas rusas pues supuestamente este objeto impidió el paso de los tanques con un ataque relámpago que parecía venir del cielo.

Kostyantine Lytvynenko, director de la cadena de medios cristianos en Ucrania, CBN News, aseguró que en ese momento las familias habían comenzado a rezar por ayuda.

En ese momento, un soldado se comunicó con su padre para decirle que estaba aterrado y debido a que la ofensiva rusa se acercaba a su ubicación.

“En la noche, mientras mantenían sus posiciones, descubrieron que muchos tanques y máquinas de la Federación Rusa se acercaban a ellos'', contó Lytvynenko.

El padre contestó al soldado que oró por él y sus compañeros y fue entonces que de la nada la fuerza ucraniana vio pasar una especie de "nave espacial", y tras ello una especie de relámpago.

“Hubo una especie de relámpago que caía del cielo y las chispas se extendían por todas partes. Luego, en la mañana, descubrieron que toda la maquinaria estaba destruida”, narró Lytvynenko.