Te pagarán 25 mil pesos por ver 13 películas de terror en octubre

Estados Unidos.- Una compañía pagará a una persona 1,300 dólares (más de 25 mil pesos) para ver 13 películas de terror en octubre, en un esfuerzo por averiguar si el tamaño del presupuesto de una película afecta su efectividad.

La empresa FinanceBuzz está buscando contratar a alguien para que sea analista de frecuencia cardíaca de películas de terror. La persona verá 13 de las películas más aterradoras jamás hechas mientras monitorea su frecuencia cardíaca usando Fitbit, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

"En honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz estamos deseando saber si las películas de terror de alto presupuesto brindan sustos más fuertes que las de bajo presupuesto", dice el comunicado.

"Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película afecta o no lo aterrador que puede ser al usar un Fitbit para controlar tu frecuencia cardíaca mientras recorres la lista de 13 películas".

Leer más: "Mi esposo se perdió el nacimiento de nuestro bebé para irse al McDonald's, ahora es mi ex"

El participante elegido debe de ver las siguiente películas entre el 9 y 18 de octubre: Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity y Annabelle.

Además, FinanceBuzz le proporcionará al nuevo analista un rastreador de Fitbit junto con 1300 dólares y una tarjeta de regalo de 50 dólares para cubrir los costos de alquiler del festival del susto.

Para postularse, los interesados deben completar un formulario y decirle a la empresa por qué son la mejor persona para el puesto y las solicitudes deberán de presentarse antes del 26 de septiembre y FinanceBuzz elegirá un ganador antes del 1 de octubre.