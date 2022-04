"Te voy a sacar la cabeza y los ojos": Papá amenazó a un adolescente que le hacía bullying a su hija

Argentina.- La insólita historia de un padre que defendió a su hija, quien sufría bullying en una escuela en Argentina, ha desatado debate en redes sociales, ya que amenazó de muerte a un adolecente de 13 años.

El papá usó fuertes palabras para amenazar al menor de edad, ya que los directivos de la institución no hicieran nada al respecto.

El padre manifestó a los medios locales que solo quería asustar al joven para que deje de molestar a su hija. El papá explicó que su hija tiene un implante coclear debido a problemas auditivos, situación que ha aprovechado un grupo de alumnos para hacerle bullying.

El padre de familia le envió un audio por WhatsApp al adolescente que peor trataba a su hija con el fin de darle una "lección".

"Te voy a sacar la cabeza y los ojos", fueron las fuertes palabras que dijo el padre.

"No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo: Papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas...", ya que su hija no entiende bien a la primera vez por su problema auditivo.

Explicó que se cansó de ir al colegio para que controlaran la situación sobre el bullying que le hacían a su hija, sin embargo nunca hicieron nada, por lo que estalló y mandó el audio para asustar al adolescente.

Sin embargo, el padre de 48 años también le dijo al adolescente que buscara custodia de la policía porque iba a necesitar protección, que no le importaba ir a la cárcel para proteger a su hija y finalizó su amenaza diciendo que "le iba a sacar los oídos para ponérselos a su hija".

La Justicia de Argentina le dispuso una medida cautelar que implica una restricción de acercamiento para el padre y lo instó a que cese el hostigamiento en contra del menor y el resto de su familia, a pesar del caso del bullying de su hija.

