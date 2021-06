Todavía no hay explicación: Niño de 2 años apareció en un bosque

España.- Noah, un niño portugués de 2 años de edad, que había desaparecido el pasado miércoles 16 de junio, fue hallado en un bosque 36 horas después en España.

La madre descubrió que Noah ya no estaba en su habitación, el pequeño vive con sus padres en la localidad de Proença-a-Velha, cerca de Portugal con España.

De acuerdo con el medio inglés, The Sun, el padre de Noah, quien es trabajador agrícola, salió a trabajar alrededor de las 5:00 am, tres horas después, cerca de las 8:00 am, la madre del niño se despertó y fue quien se dio cuenta que su hijo había abandonado su habitación.

Luego de reportar la desaparición, se inició la intensa búsqueda que involucró servicios de emergencia y voluntarios que viven cerca a la casa del pequeño.

La preocupación por la seguridad de Noah aumentaba cada vez más, pues en la zona aledaña se encontró una camiseta con la que dormía, junto a zapatos que se cree que le pertenecen, entre otros artículos.

Luego de 36 horas, el jueves a las 8:00 pm, encontraron a Noah en unos matorrales, a casi cuatro kilómetros de su hogar. Las autoridades creen que el niño pudo haber recorrido una distancia de seis kilómetros, sin comida, ni agua, para llegar a ese lugar.

Los vecinos que ayudaron en la búsqueda han denominado al niño como "el sobreviviente del milagro".

Noah fue trasladado al hospital cercano para recibir atención médico a pesar de que, aparte de su deshidratación, solo sufrió unos cuantos rasguños.

Un portavoz del Hospital Amato Luisitano, en donde esta internado, dijo "el joven esta consciente, lúcido y de buen humor. Permanecerá en el hospital por el momento como medida de precaución para estabilizar la deshidratación que sufría".

Por su parte, la Policía sigue analizando los pasos del niño e investigando las causas de su desaparición, aunque intentan descartar la posibilidad de que alguien lo haya secuestrado.

"Noah ha sido encontrado con vida después de una desaparición que debe considerarse espontánea".

