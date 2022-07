Transgénero que embarazó a dos compañeras en cárcel de mujeres denuncia malos tratos

Estados Unidos.- Recientemente, Demi Minor, mujer transgénero de 27 años, fue trasladada de un centro correccional de mujeres a una prisión en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras haber dejado en cinta a dos prisioneras.

Minor, quien fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio, fue sacada de "Edna Mahan", y llevada a Garden State Youth Correctional Facility, donde, de acuerdo a sus propias declaraciones, fue revisada únicamente por oficiales hombres.

Aunado a ello, dio a conocer que, antes de ser recluida en la prisión estatal de Nueva Jersey, dentro del centro penitenciario en el que ahora se encuentra, fue trasferida al Centro Correccional para Jóvenes de Garden State, donde fue víctima de diversos comentarios sobre su identidad de género, comenzando con los propios agentes de seguridad, quienes la amenazaron con ponerla en una celda "seca" si es que no dejaba que uniformados masculinos la desnudaran.

"Lloré y cumplí con sus órdenes cuando el oficial me dijo cosas que percibí como incorrectas. ¡Me colocaron en una celda oscura dentro del centro de detención, ya que los reclusos que están de guardia se colocan en la unidad de detención y no en la enfermería!", relató Demi en una de sus más recientes cartas.

Fue el pasado 24 de junio del año en curso cuando Minor fue trasladada al Centro Correccional para Jóvenes de Garden State, tras haber mantenido relaciones sexuales "consensuadas" con dos reclusas en Edna Mahan y, como resultado de ello, haber quedado estas dos embarazadas, de acuerdo a lo dado a conocer por medios de Estados Unidos. Posteriormente, la llevaron a la centro penitenciario estatal de Nueva Jersey.

"Mientras estaba en constante vigilancia, estaba fuera de cámara cuando un guardia me dijo: "Me importa un carajo lo que hagas... aquí no hay cámaras..." "Todos aquí son hombres, incluido tú". Cada vez que abrían mi puerta, los agentes me esposaban y me tiraban con un cinturón de esposas", narró.

Asimismo, Demi ha revelado que no solamente se ha tenido que enfrentar a los comentarios y malos tratos de los policías, sino también a los de sus compañeros, quienes le llaman "maricón" e, incluso, le han escupido encima.

Te recomendamos leer:

"Como mujer transgénero, realmente temo lo que me espera, está claro que el personal ha buscado algún tipo de razón de seguridad para echarme del único centro penitenciario femenino, me han arrojado a los lobos y esperaban que yo me diera por vencida, estoy desconcertada y disgustada por este poder de uso y solo puedo pedir que la oficina del comisionado y los gobernadores me envíen de regreso. No merezco que me traten así", finaliza la última misiva de Minor, quien ha asegurado que la situación por la que está causando daños psicológicos.